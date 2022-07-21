Злодей цветет махровым цветом!

У нас в планировочном районе Луговое в оживленных местах, в частности по улице Юбилейной и в округе, в июне скосили ядовитые заросли борщевика.

Но прошло время, живучий сорняк вновь набрал силу, разросся и сейчас активно цветет. Мощные шапки из тысяч мелких белых цветков теперь можно видеть и в окрестных полях, и во дворах, и у пешеходных зон. Днем на улице тепло, дети гуляют, играют рядом с этими зарослями и рискуют получить сильные ожоги.

Нужно срочно принимать меры, скашивать эти заросли здесь и в других районах. И упаковывать шапки с цветками в темные мешки, а затем утилизировать. Ведь даже срубленное или срезанное растение способно дать множество семян, которые годами сохраняют свою всхожесть.

Чиновники говорят о том, что всякой работе теперь предшествуют торги, бюрократическая работа по оформлению договоров, все это занимает время. Но в случае с борщевиком каждый час дорог – уже в ближайшие дни появятся семена, и потеряется смысл в скашивании сорняка.

Сергей Владимиров, пл. р-н Луговое.

От редакции

В номере за 7 июня 2022 года «Советский Сахалин» сообщил о планах южно-сахалинских властей по уничтожению борщевика. За сезон от этого агрессивного сорняка должны быть очищены 44 гектара.

Преимущественно в Луговом и Новоалександровске, где земли засорены борщевиком особенно сильно. Эта борьба с «зеленым пожаром» ведется в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», рассчитанной на 2020 – 2025 годы.