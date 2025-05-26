Значки с историей: как два предпринимателя хранят память о газете «Советский Сахалин»

В юбилейном номере за 30 апреля этого года мы рассказали, что на просторах интернета обнаружили набор значков у коллекционера из Нальчика, посвящённых соревнованиям 1980 года — чемпионату СССР по лыжному двоеборью и всесоюзным соревнованиям по прыжкам с трамплина на приз газеты. Оказалось, что и у двоих южносахалинцев в собраниях хранятся десятки значков, связанных с газетой. Они оба – предприниматели, но их объединяет не только профессиональная деятельность, но и страсть к сохранению памяти о прошлом.

Владимир Лашин скромно называет свою коллекцию небольшой – около 1000 значков. Он начал собирать их с 2013 года. Среди его сокровищ оказались значки, посвящённые соревнованиям на приз «Советского Сахалина» за 1975, 1979 и 1986 годы, а также те самые значки чемпионата СССР по лыжному двоеборью 1980 года, которые мы недавно обнаружили.

– Это лишь моё увлечение, никак не цель в жизни. Я собираю значки, связанные с областью, а «Советский Сахалин» – неотъемлемая её часть, – рассказывает Владимир.

Особую гордость коллекционера составляет значок, посвящённый универмагу «Сахалин», датируемый началом 1960-х годов. Этот экземпляр считается одним из самых «возрастных» в его собрании.

Виктор Власов может похвастаться более масштабной коллекцией — свыше 3000 значков. Среди них десятки экземпляров, тоже связанных с «Советским Сахалином». Это как спортивные значки, так и уникальные, посвящённые лично газете. Например, в его собрании есть самодельный редакционный значок, а также пробники, выпускавшиеся перед массовым производством, в количестве всего 5 – 10 штук.

– Спортивных значков много. С соревнований на приз газеты в 1979-м, 1980-м, на 50-летие «Советского Сахалина»… Таких, наверное, штук 50, а может, и больше. Они же выпускались наборами, – вспоминает Виктор.

Свою коллекцию Виктор формирует с детства, и она продолжает пополняться. Значки — не единственная страсть коллекционера. Он также собирает открытки, конверты, карточки и медали, посвящённые Сахалинской области. В собрании есть даже документы о награждении сотрудника редакции «Советского Сахалина» от 1935 года: почётные грамоты Марии Закружной за «улучшение качества продукции и производительность труда 122 %».

Значки и многие другие ценности находят свои пути к коллекционерам разными способами. Это может быть сарафанное радио, поиск на интернет-аукционах или обмен с энтузиастами со всей страны. Теперь и наша редакция внимательно следит за подобными площадками — вдруг найдётся что-то ценное для истории газеты.

Наталья ДЕСЯТОВА.

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