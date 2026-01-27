Знай наших! Островные спортсмены отличились на международных, всероссийских и окружных  соревнованиях

Пловец Савелий Сакун завоевал девять медалей в Китае

Воспитанник спортшколы водных видов спорта им. В.В.Сальникова кандидат в мастера спорта Савелий Сакун отличился на международных соревнованиях по зимнему плаванию в открытой воде в городах Далянь и Цзинань.

Состязания собрали около тысячи участников из нескольких стран.

Островитянин (его тренирует Артем Золотарев) победил в шести дисциплинах (25 м в/с, 25 м брасс, 50 м баттерфляй, 50 м брасс, 50 м в/с, 100 м брасс), взял серебро на 100 м в/с и в эстафете, замкнул ТОП-3 еще на одной дистанции.

Легкоатлет Валентин Романюк взял бронзу юношеского первенства России

Первенство России U18 (2009 — 2010 г.р.) проходило в Тюмени и собрало свыше 700 участников. В течение трех дней легкоатлеты выступали в классических дисциплинах: беге на различные дистанции, спортивной ходьбе, прыжках, толкании ядра, многоборье и эстафете.

Островной спортсмен Валентин Романюк отличился на дистанции 200 м, обновив личный рекорд. Его время – 22,67 с. А в суперспринте (60 м) он показал девятый результат (7,10 с).

Четвертое место в толкании ядра занял Артем Вяткин (16,76 м). Он не только обновил личный рекорд, но и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Родион Ян занял десятое место в прыжках в длину (6,33 м) и 27-е – в беге на 60 м (7,28 м).

У Виктории Толкачевой, улучшивший личный рекорд, 19-е место в беге на 60 м (7,87 с).

Валентин Романюк, Родион Ян и Виктория Толкачева являются воспитанниками спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта (Южно-Сахалинск), а Артем Вяткин тренируется в Южно-Курильске.

Фото спортшколы летних видов спорта.

Биатлонист Григорий Касьян выиграл спринтерскую гонку на первенстве ДФО

Соревнования проходят на биатлонном комплексе им. В. Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Здесь собрались юные биатлонисты, представляющие Забайкальский и Камчатский края, Сахалинскую область, Республики Бурятия и Саха (Якутия).

Две медали завоевали сахалинские биатлонисты в первый соревновательный день первенства ДФО. Отличились Григорий Касьян и Глеб То.

Григорий Касьян стал победителем спринтерской гонки на 7,5 км среди юношей 17 — 18 лет, а Глеб То финишировал третьим в спринтерской гонке на 6 км (15 — 16 лет).

Андрей Панин показал четвертый результат в старшей возрастной группе.

Эти старты являются II этапом XIII зимней Спартакиады учащихся России для возраста 15 — 16 лет.

Дзюдоистка Вероника Макеева – лучшая на первенстве ДФО

Вероника Макеева, Карина Кожевникова и Вячеслав И завоевали три награды первенства Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

Соревнования прошли в Улан-Удэ. Их участниками стали 240 юных спортсменов из 10 регионов Дальнего Востока.

В возрастной категории «свыше 70 кг» победительницей стала Вероника Макеева.

Ещё две бронзовые награды в копилку островной сборной принесли Карина Кожевникова (девушки до 63 кг) и Вячеслав И (юноши до 50 кг).

Шахматист Александр Москаленко завоевал серебряную награду международного турнира

В городе Орша Витебской области состоялся традиционный международный турнир. В нем приняли участие шахматисты из Белоруссии, Ирландии, России, Украины и Туркменистана. Самому младшему из них – 5 лет, самому старшему – в 14 раз больше.

Участников разделили на несколько турниров (согласно возрасту и рейтингу). В главном из них («А») играли 72 шахматиста. В их числе — известные островным болельщикам по участию в «Кубке АО «Гидрострой» Павел Понкратов (Москва), Максим Тимошин (Красноярск), Эрик Обгольц (Новосибирск), а также представитель Сахалинской области Александр Москаленко.

В итоге быстрее всех к финишу примчались Павел Понкратов, Александр Москаленко и Михаил Спижарный (Орша), набравшие по 7 из 9. Именно в таком порядке их расставили дополнительные показатели.

Таким образом, сахалинец Александр Москаленко стал серебряным призером международного турнира, не проиграв при этом ни одной партии.

Фото: https://openchess.by

Лыжник Илья Ерещенко взял три медали комплексной Универсиады

В Хабаровске состоялись масштабные соревнования по лыжным гонкам. Участники определили медалистов XV комплексной Универсиады студентов образовательных организаций высшего образования Хабаровского края и Еврейской автономной области на 2025 — 2026 учебный год.

Эти состязания имели статус краевого этапа Всероссийской зимней Универсиады. Одним из главных действующих лиц на лыжне был воспитанник спортшколы из Ноглик Илья Ерещенко.

Сахалинец заехал в ТОП-5 в четырех видах программы. В гонке на 10 км свободным стилем он занял пятое место. На дистанции 10 км свободным стилем и спринте свободным стилем Илья Ерещенко взял серебро, а в эстафете 4 по 5 км свободным стилем помог своей команде стать победительницей.

Фото спортшколы Ноглик.