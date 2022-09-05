Знакомьтесь, это ДФО. Церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока» состоялась в рамках ВЭФ-2022

Торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока» состоялась 5 сентября на набережной бухты Аякс в рамках VII Восточного экономического форума.

Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, главы регионов Дальнего Востока, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественности.

Здесь собрались тысячи гостей из десятков стран мира для того, чтобы поговорить о сотрудничестве, о развитии страны и Дальнего Востока, в частности. «Улица Дальнего Востока» – одно из ключевых событий культурной программы ВЭФ-2022. На выставке представляют свои экономические, инвестиционные и туристические возможности все регионы Дальнего Востока.

В рамках торжественного открытия «Улицы Дальнего Востока» прошел парад делегаций одиннадцати регионов Дальнего Востока. С номерами выступили артисты творческих коллективов Приморского края.

В этом году выставка «Улица Дальнего Востока» проходит под слоганом «А что ты сделал для технологической победы России?». Особый акцент сделан на презентации возможностей импортозамещения и технологической независимости регионов Дальнего Востока, самообеспеченности продуктами питания.

Павильон Сахалинской области в этом году сделан в виде волны и украшен символикой 75-летия области. Посетители, среди которых потенциальные партнеры, знакомятся с проектами, реализуемыми на островах. Среди них – нефтегазовый и агропромышленный индустриальные парки, а также проект «Забота. Защита. Уважение».

Тем, кто решил инвестировать в островную область, предложат ознакомиться с перспективными направлениями для вложений. Ведь регион по итогам 2021 года вышел на пятое место инвест­рейтинга России.

Гости могут подробнее узнать о туристических достопримечательностях области и совершить виртуальное путешествие по острову редкой красоты – Монерону.