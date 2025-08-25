Знакомьтесь: китайский русист Лю Мяовэнь

Лю Мяовэнь – молодой учёный, в 2020 году защитивший диссертацию по литературоведению в МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат филологических наук, преподаватель Пекинского университета иностранных языков.

Интерес к гостю вызван тем, что в 2015 – 2016 годах он учился в Сахалинском государственном университете как стажёр Харбинского педагогического университета (Китай). Увлекался русской литературой начала ХХ века, изучал наследие «Серапионовых братьев» (Льва Лунца, Михаила Зощенко, Вениамина Каверина и других). Сегодня Лю Мяовэнь воспитывает молодое поколение китайских русистов: преподаёт русский язык, читает лекции по русской литературе и ведёт активную научную работу – публикуется не только в авторитетных изданиях Китая, но и в ведущих российских журналах.

– Расскажите, когда и как вы решили заниматься русским языком. Каким было ваше знакомство с Россией?

– Мой интерес к русскому языку возник случайно, хотя Россия не была для меня загадочной страной. Ещё в школе на уроках истории шла речь о реформах Петра I, об отмене крепостного права, Октябрьской революции… Пришло время выбирать специальность, и я скорее интуитивно, чем осознанно, остановился на русском языке. Возможно, сыграло роль то самое «знакомое незнакомое». С одной стороны, кириллица казалась экзотичной, с другой – я уже читал «Войну и мир» Льва Толстого, к сожалению, в сокращённом пересказе.

Первые уроки напоминали расшифровку кода: непривычные буквы в сравнении с иероглифами и еще более непривычное произношение. Но чем глубже я погружался в изучение русского языка, тем больше поражался его логике: например, видел, как система падежей выстраивает точность мысли. Ведь китайский язык – аналитический, это вообще другая система. А когда стал слушать русские песни и смотреть фильмы вроде «Иронии судьбы, или С лёгким паром!», язык для меня «ожил». Сейчас, оглядываясь назад, понимаю: «случайный» выбор оказался удивительно правильным.

– Что самое интересное и необычное произошло с вами на Сахалине? Каким вспоминается остров?

– Сахалин остался в моей памяти как место удивительных контрастов. Год на этом острове подарил ощущение, будто я попал в параллельную реальность — одновременно суровую и невероятно душевную. Самое необычное? Пожалуй, моменты, когда повседневное вдруг становилось волшебным: когда после метели Южно-Сахалинск превращался в заснеженное королевство, а снег скрипел под ногами, как песок. Однажды видел, как дети катались с горки на …автомобильных покрышках, и это было гениально просто! Летние заросли лопухов в парке – гигантские, словно из сказки «Джек и бобовое зёрнышко». А ещё берег Анивы с его хрустальной водой и абсолютной пустотой, запах моря, смешанный с ароматом дикого жёлтого цветка: только чайки и следы медведя на песке (к счастью, самого хозяина тайги я так и не встретил). И Корсаков. Этот солнечный городок с разноцветными домиками. Но главное – конечно, люди. Преподаватели СахГУ не просто учили языку, а буквально «усыновили» меня и терпеливо слушали мои робкие рассказы на ломаном русском. Сахалин для меня – не только то место, вдохновившее Чехова на написание книги «Остров Сахалин», но и территория, где природа говорит громче людей, но именно люди делают её душевно тёплой.

– Рассказываете ли вы вашим пекинским студентам о Сахалине? Как много может знать живущий в столице Китая молодой человек о Дальнем Востоке России?

– О! Сахалин – мой постоянный «герой» на лекциях по истории русской литературы, особенно когда речь заходит о Чехове и его путешествии в 1890 году. Мои студенты всегда с интересом узнают о Сахалине, особенно когда рассказываю о путешествии Чехова и его путевых записках. И, я должен сказать, этот писатель занимает в сердцах китайских читателей особое место, уступая по популярности среди русских классиков лишь Достоевскому. Примечательно, что студенты в Пекине демонстрируют глубокое понимание истории Дальнего Востока, а некоторые даже делятся планами посетить эти места.

– Связано ли с Сахалином творчество изучаемых вами в аспирантуре авторов?

– В 2018 году я дистанционно участвовал в проходившем на Сахалине круглом столе «История Курильского архипелага: открытие, освоение и взгляды». И в соавторстве с профессором Еленой Иконниковой представил доклад «Курильские острова в творческом наследии Виктора Шкловского». Тогда я впервые задумался, как связаны русские писатели начала ХХ века с Дальним Востоком. Ведь Сахалин – это не только Чехов, это ещё с десяток знаменитых писателей. Так вот, готовясь к докладу, я и мой соавтор анализировали упоминания о Курильских островах у Виктора Шкловского: в автобиографической книге «Третья фабрика» (1926), а также в цикле очерков «Чулков и Лёвшин» (1933). Думаю, современным читателям эти произведения незнакомы. Но их знают я и мои ученики! Тема Дальнего Востока у Шкловского возникает и в сценарии к художественному фильму «Баллада о Беринге и его друзьях» (1970).

– Знаю, что на Сахалине была и ваш научный руководитель периода студенчества и магистратуры из Харбинского педагогического университета Чжао Сяобинь.

– Конечно! Я сразу и не вспомнил, ведь это было десять лет назад! Действительно, профессор Чжао Сяобинь выступала на международной научной конференции «Остров Сахалин – открытый финал» с докладом о наследии русского классика. Я и мои товарищи слушали выступление профессора в областной универсальной научной библиотеке. Кстати, профессор Чжао Сяобинь очень много сделала для перевода и изучения в Китае творчества русских писателей ХХ века.

– Вы недавно женились. Профессия вашей супруги тоже связана с русским языком?

– Мы женаты почти четыре года, и это удивительное совпадение судеб: моя жена, как и я, посвятила себя русскому языку: она тоже защитила кандидатскую диссертацию по лингвистике в МГУ им. М. В. Ломоносова, а сейчас преподаёт русский язык во Втором Пекинском институте иностранных языков (а я работаю в Первом). Порой наши домашние разговоры превращаются в настоящие научные дискуссии. И, конечно, русский язык звучит постоянно.

– А что дальше? Планируете ли приехать на Сахалин? Будут ли ваши научные интересы в области литературоведения, как и прежде, пересекаться с Дальним Востоком?

– Сахалин действительно стал для меня особой вехой: как профессиональной, так и личной. Мы с супругой мечтаем однажды поехать туда вместе: пройти по чеховским местам с новым багажом знаний. Хочу показать жене тот самый берег Анивы, где когда-то гулял я. Но, к этому плану буду готовиться без спешки. Осознанное ожидание – как вино, которое должно созреть. В научном плане Дальний Восток манит меня своей литературной многогранностью. Придёт время – обязательно сверну на эту дорогу… возможно, даже с парой молодых русистов в придачу!

– Удивляюсь лёгкости ваших ответов и прекрасному знанию русского языка!

– Спасибо за оценку. Но, отвечая на вопросы, я стараюсь думать как мои любимые писатели Виктор Шкловский и Юрий Олеша. Сейчас перевожу роман Олеши «Зависть». Эта книга 1927 года ещё не знакома китайским поклонникам русской литературы.

Беседовала Елена Белобережская.