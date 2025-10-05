Знаменитый футболист Дмитрий Сычев провел мастер-класс для юных сахалинских спортсменов

В минувшую субботу на южно-сахалинском стадионе «Спартак» был ажиотаж среди поклонников футбола. Виновником этого стал заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, чемпион России в составе футбольного московского клуба «Локомотив», кроме того с железнодорожниками выигрывавший Кубок России и суперкубок страны. А выступая за марсельский «Олимпик», завоевал третье место в чемпионате Франции. Это Дмитрий Сычев.

В этот день футболист, с большой буквы, должен был провести мастер-класс для юных поклонников этой игры и по окончанию автограф- и фотосессии.

Бесспорно, с одной тренировки достичь высокого мастерства в этой игре просто нереально, но потренироваться под присмотром призера Европы и чемпиона страны мечта любого юного спортсмена.

Дмитрий не только рассказывал о тонкостях игровой техники, но и своим примером показывал отдельные упражнения, которые можно применять в матчах, но отрабатывать их необходимо на тренировках.

Если у юного спортсмена что-то не получалось, он довольно деликатно указывал на причину и объяснял, как правильно выполнять упражнение. Не забывал подчеркнуть — если мальчуган или девчушка горят желанием достичь больших вершин в этом виде спорта, на тренировках надо не жалеть себя и внимательно слушать наставника и выполнять все его требования.

По завершению уроков мастерства состоялись мини-поединки, в которых принял участие и Дмитрий Сычев. Как же было приятно юным футболистам выступать в одной команде с призером Европейского чемпионата. Не менее добрые воспоминания останутся и у тех спортсменов, кто играл против чемпиона России и даже смог его обвести или выиграть единоборство.

В заключение познавательного, в футбольном плане, мастер-класса состоялась автограф- и фотосессия. Дмитрий расписывался не только на заранее приготовленной своей фотографии, но и на футболках, вратарских перчатках, бутсах. Никому не отказал в совместном фото. Поздравил он и редакцию нашей газеты со 100-летним юбилеем.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.