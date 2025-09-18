Знаменитый теннисист и тренер Дмитрий Турсунов о проблемах детского тенниса

Стало доброй традицией во время проведения Кубка мэра Южно-Сахалинска по теннису приглашать на турнир именитых российских спортсменов, которые добились громких побед на соревнованиях мирового уровня. Гостями Кубка были заслуженные мастера спорта олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников, победитель турнира Большого шлема Анастасия Мыскина. Оба мастера ракетки провели на острове мастер-классы для юных теннисистов и тренеров, ответили на вопросы, которые им задавали на пресс-конференции участники турнира, а также участвовали в церемонии награждения победителей и призеров соревнований на торжественном закрытии турнира.

В этом году Кубок мэра посетил теннисист, который обыгрывал знаменитого Энди Роддика, выводя сборную России в финал Кубка Дэвиса. Это заслуженный мастер спорта Дмитрий Турсунов. Обладатель Кубков Дэвиса и Хопмана, победитель 14 турниров АТР (семь из них – в одиночном разряде). Как тренер он работал с первой ракеткой мира, на сегодняшний день, победительницей четырех турниров Большого Шлема Ариной Соболенко.

Уважаемый в мире тенниса Дмитрий провел мастер-классы для юных участников Кубка мэра и Всероссийских соревнований на призы города Южно-Сахалинска, поделился теннисными секретами с тренерами.

Наш корреспондент встретился с Дмитрием Турсуновым. Беседовали о проблемах детского тенниса.

– В каком возрасте родители должны привести своего ребенка в теннис?

– Нет чёткой границы возраста, когда мальчик или девочка должны впервые взять в руки ракетку. Отдельные родители приводят в секцию ребенка в 3 – 4 года, а кто-то в 5 – 6 лет и позже. Главное, здесь необходимо учитывать – нравиться ли ребенку этот вид спорта. Если мальчик или девочка будут с большим желанием посещать тренировки, только тогда получим положительный результат. Когда ребёнок со слезами на глазах идет в спортивный зал и испытывает страх, что его накажут, если он не пойдет на тренировку, ничего хорошего из этого не получится. Порой родителям надо искусственно создать условия, чтобы отказать сыну или дочке в посещении секции. И если они увидят, что ребенок страдает от этого запрета, тогда можно сделать вывод, что выбор спортивной секции сделан правильно.

– Какую роль должны играть родители в становлении своего ребёнка как спортсмена?

– У большинства людей должны присутствовать несколько качеств в жизни, а у спортсменов, на мой взгляд, в первую очередь. Умение адаптироваться под ситуацию и находить выход, если она сложная, справляться с трудностями. Уважение к своему труду и труду тех, кто ему помогает в достижении положительных спортивных результатов. Дети, даже если они серьезно занимаются каким-то видом спорта, порой на тренировках балуются, несерьёзно относятся к занятиям. И вот здесь родители должны играть важную роль. Если они говорят, что во время матча надо уметь держать себя в рамках приличия и справляться со своими эмоциями, а сами при этом, образно выражаясь, сходят с ума и кричат на своего ребенка, когда он проиграл розыгрыш или гейм. Могу смело заявить, что их дочь или сын будет копировать поведение пап и мам, так как они для него являются, в большинстве случаях, огромным авторитетом.

На мой взгляд, родители обязаны оказывать поддержку даже после проигранных матчей, а не ругать ребенка и лишать походов с друзьями в кафе, в парк или компьютера. Дети должны понимать, что их могут за что-то отругать и даже наказать, но при этом быть уверены, что папа с мамой их любят, в трудную минуту всегда будут рядом и придут на помощь.

– Какими качествами должен обладать теннисный тренер, работающий с детьми?

– На мой взгляд, детский тренер в любом виде спорта – очень сложная профессия. Работать с детьми непросто. У воспитанников в раннем возрасте часто «гуляет» внимание, дети порой неусидчивые, много энергии тратят на баловство. И это нормально. Задача тренера научиться управлять детским задором. Без любви к детям, без умения находить с ними контакт и понимать их результата не достигнуть. Сегодня наставнику надо быть где-то и креативным, находить новые виды упражнений в тренировочном процессе, которые помогут решать ему поставленные задачи. Нельзя работать строго по методичкам и учебникам, необходимо самому адаптироваться к ситуации на тренировках. Должна присутствовать у наставника фантазия, огромное желание учиться и развиваться.

– Детский наставник должен быть деспотом или требовательным, зная меру и заряженный на результат?

– Однозначно ни деспотом и ни диктатором. Более того, диктатор, в большинстве своем, не всегда пользуется уважением у своих подчиненных. Тяжело завоевать уважение особенно у маленького ребенка. Если у взрослых есть понятие начальник, то у детей эти понятие достаточно размытое, поэтому, как правило, слушают они только того, кого уважают. Как заработать это уважение? Вопрос не простой и однозначного ответа у меня нет по причине того, что никогда не работал с подростками. Одно дело провести мастер-класс и совсем другое каждый день ходить на работу и проводить тренировки с группой детей. Главное, я считаю, наставник должен знать меру в тренировочном и воспитательном процессе. Не секрет, когда одного можно отругать и даже наказать, и это пойдет на пользу. Другому этот воспитательный процесс может только навредить. Бесспорно, надо быть требовательным, порой жестким для достижения результата, но не перегибать в этом процессе палку.

– Существует ли какая-то «красная черта», которую нельзя переходить родителям и тренерам во время матча?

– Бывают случаи, когда родители или тренер во время поединка на корте, видя, что ребенок допускает ошибку, которая приводит к проигранному гейму или сету, начинают кричать на мальчика или девочку, не выбирая выражений. Как показывает опыт, такие всплески эмоций отрицательно действуют на юного спортсмена. Он больше начинает нервничать, боясь допустить очередную ошибку и получить за это нагоняй от мамы или папы, или наставника. Родителям и тренеру надо научиться контролировать свои эмоции, чтобы не нанести вред ребенку. Юному спортсмену надо помочь, чтобы он сам научился делать правильные выводы в работе над ошибками. Поэтому могу сказать, что порой не ребенка надо вести к психологу, а родителям и тренерам посетить данного специалиста. Нельзя создавать ребенку токсичную атмосферу. Если близкие люди или наставник не могут себя контролировать во время матча, им необходимо отойти в сторону, чтобы не нанести вред мальчику или девочке. Вот та «красная черта», которую нельзя переходить родителям и тренеру.

– Надо ли заставлять ребёнка заниматься теннисом или другим видом спорта, если он этого не желает?

– Сложный вопрос и ответить на него однозначно не просто. Сегодня на детей, которые занимаются теннисом, это ни для кого не секрет, родители тратят немалые деньги. Позанимавшись три-четыре года теннисом, юный спортсмен вдруг заявляют маме с папой, что больше не хочет посещать секцию. И вот здесь родителям необходимо проявить определённую мудрость. Попытаться выяснить, в чём причина такого решения. Возможно, возникли какие-то нелады со сверстниками в спортивной школе или тренер начал поддавливать. Необходимо постараться разобраться во всех детских проблемах и по возможности урегулировать трения со сверстниками и проблему, связанную с тренером. Если же просто ребенок устал от тенниса, ежедневных тренировок, предложить ему поменять вид спорта и начать посещать другую секцию. Пройдёт время, и сын или дочь сами попросят поговорить с тренером, чтобы вернуться в теннис. Родители должны помнить, что те деньги, которые они вкладывают в своего ребёнка, не всегда дают положительный результат. Не всем дано стать чемпионами и пробиться в мировую теннисную элиту. Самое сложное родителям осознать, что они допустили ошибку, заставив заниматься ребенка спортом, который он не любит. Сыну или дочке надо помочь с выбором, а не заставлять, решая через него свои несбывшиеся мечты и надежды.

Вопросы задавал Игорь КАРПУК.

Фото автора.