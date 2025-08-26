Знаменитый теннисист и тренер, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка Хопмана провел в Южно-Сахалинске мастер-классы для юных спортсменов и их наставников

В воскресенье в Южно-Сахалинск вечерним рейсом из Москвы прилетел заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка Хопмана, победитель 14 турниров АТР (семи из них в одиночном разряде) Дмитрий Турсунов.

Основная цель посещения столь именитого спортсмена – провести на островной земле мастер-классы для юных участников двенадцатого Кубка мэра и Всероссийских соревнований 1 категории среди юношей и девушек до 13 и до 17 лет. Кроме того, поделиться с островными тренерами секретами подготовки их подопечных.

В понедельник в 10 часов в СК «Гидрострой» состоялся мастер-класс для спортсменов ДЮСШ и их наставников.

На двух кортах двенадцать мальчишек и девчонок на протяжении 105 минут отрабатывали серию отдельных приемов игры у сетки. Дмитрий не только смог уделить внимание каждому юному спортсмену, объясняя тонкости техники владения ракеткой и укрощения мяча, но и на личном примере показывал, как это лучше делать. Поделился он секретами проведения тренировок с островными наставниками, чтобы уроки тенниса не превращались в изнурительную монотонную работу для их воспитанников.

В конце довольно интересного и напряженного мастер-класса был сделан общий снимок и каждый юный спортсмен получил на память открытку с автографом знаменитого спортсмена и тренера.

В этот же день в спортивном городке парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина Дмитрий Турсунов провел мастер-класс для участников Всероссийского турнира 1 категории. В начале урока мастерства гость пообещал, что каждому юному теннисисту уделит персональное внимание. Этим он поставил в тупик не только спортсменов, но и многочисленных болельщиков, пришедших в этот вечер посмотреть мастер-класс. Если в СК «Гидрострой», на котором присутствовало не большое количество юных теннисистов, пообщаться с каждым и дать нужный совет, было не так сложно. Как уделить внимание за два часа более пятидесяти мальчишкам и девчонкам?

Ларчик открылся довольно легко. Дмитрий Турсунов предложил разделиться участникам мастер-класса на три команды и провести с ним по одному сету. При этом каждый теннисист должен был сыграть с ним не менее 2 – 3 геймов. Победителем партии считалась команда или Дмитрий, кто первым выиграет 10 – 12 геймов. За время розыгрыша Дмитрий Турсунов не только смог зарядить каждого теннисиста желанием выиграть у него гейм, но и указывал на ошибки в игре и тут же предлагал повторить розыгрыш.

Мастер-класс получился в виде тренировки-игры, от которой все участники получили огромный заряд положительной энергии. Особенно в восторге были те мальчишки и девчонки, которые смогли выиграть гейм у именитого гостя. Отдельные из девочек и мальчиков сделали это дважды.

Радовались не только юные теннисисты, но вся команда и болельщики. Пока одна дружина старалась выиграть партию у Дмитрия Турсунова, две других на соседних кортах под руководством сахалинских наставников отрабатывали приемы приема мяча на подаче, удары с лета и другие тонкости укрощения теннисного мяча.

По завершению мастер-класса состоялась пресс-конференция с именитым спортсменом, сегодня не менее именитым тренером. Вопросы Дмитрию Турсунову задавали юные теннисисты. Боли они порой далеко непростые.

Кто выиграет US OPEN? Сколько вы за свою спортивную карьеру сломали ракеток? Сложно тренировать профессиональных знаменитых теннисистов? Какой первый турнир вы выиграли, демонстрация которого шла по ТВ? Возникало ли у вас желание бросить теннис? Трудно ли было тренировать Арину Соболенко? Существует ли «красная черта», которую нельзя переступать во время матча родителям и тренеру?

Ни один вопрос Дмитрий не оставил без ответа.

Завершился мастер-класс и пресс-конференция фотосессией и автограф-сессией.

Своими впечатлениями от мастер-класса попросил поделиться с неоднократной победительницей и призером Кубка мэра Южно-Сахалинска, а также первенств ДФО и Всероссийских соревнований Василисой Кочкадаевой.

– Мне повезло. Ранее принимала участие в мастер-классах, которые проводили в областном центре заслуженные мастера спорта олимпийский чемпион Евгений Кафельников, победитель турнира Большого шлема Анастасия Мыскина, участник турнира Большого шлема на всех континентах Теймураз Габашвили. В этом году к нам прилетел один из лучших тренеров в мире тенниса Дмитрий Турсунов. И все эти мастер-классы состоялись благодаря мэру города Сергею Надсадину. Благодаря его большой любви к теннису в Южно-Сахалинске вот уже двенадцатый раз проводится Кубок мэра. За эти годы участие в соревнованиях принимали не только сахалинское любители тенниса, но гости из Приморья, Москвы, Санкт-Петербурга…. Считаю, огромная личная заслуга Сергея Александровича, что сегодня в соревнованиях участвует более 300 человек. Всероссийская федерация тенниса приняла решение во время проведения Кубка мэра проводить в Южно-Сахалинске и Всероссийский турнир 1 категории среди юниоров. И это далеко не случайно. Даже этого показалось Сергею Александровичу мало. По его инициативе на остров стали приглашать именитых теннисистов. Цель была одна: проведение мастер-классов для подрастающего поколения и их тренеров, чтобы росло мастерство сахалинских теннисистов, и они могли на равных бороться на корте с лучшими спортсменами столицы и других городов страны. Сергей Александрович не только все эти годы лично присутствует на открытии и закрытии турнира, но и награждает победителей и призеров соревнований. Кроме того, он не один год был среди участников Кубка и выходил на корт в выставочных матчах против именитых теннисистов. Все это характеризует Сергея Надсадина с самой лучшей стороны.

Что же касается самих мастер-классов, то все они были разные. Главное, после каждого не только я, но и другие спортсмены повышали свое мастерство на корте. А это самое главное. Даже на Всероссийских соревнованиях я ни разу не присутствовала на таких уроках мастерства именитых спортсменов.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.