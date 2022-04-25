Знатоки морей и океанов. Школьницы из Долинска – дипломанты суперфинала Российского национального юниорского водного конкурса

В Москве подведены итоги финального этапа Российского национального юниорского водного конкурса.

Диплом в номинации «Моря и океаны» завоевали ученицы школы № 2 и станции юных натуралистов Долинска Татьяна Чен и Ангелина Ельдепова.

Финал проходил в два этапа: в марте на защите проектов в онлайн-формате определился 21 проект-суперфиналист. Защита проводилась в стендовом формате на площадке института экологии Российского университета дружбы народов.

Семиклассницы, представлявшие островной регион, успешно презентовали свой проект «Влияние термического режима на развитие предличинок, личинок и мальков горбуши».

В исследовании школьницы определили возможность выращивания горбуши на ранних этапах развития в установке замкнутого водоснабжения и провели сравнение с условиями лососевого рыбоводного завода. Над проектом они работали с декабря 2020-го по май 2021 года с научным руководителем, педагогом дополнительного образования станции юных натуралистов Еленой Чесноковой. Во время эксперимента Татьяна и Ангелина провели пять биологических анализов. Церемония награждения дипломантов состоялась в министерстве природных ресурсов и экологии РФ .

За 20 лет проведения Водного конкурса в нем поучаствовали 35,6 тыс. старшеклассников из 85 регионов России. Они выполнили 26 тыс. проектов по охране и восстановлению водных ресурсов. В нынешний юбилейный год в конкурсе впервые приняли участие студенты вузов. Всего же силами 1630 старшеклассников и студентов из 82 регионов подготовлено 1440 проектов.

Инна Бальченко.