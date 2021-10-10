«Золотая осень Сахалина-2021». Под лозунгом «Свое родное, островное!» в Южно-Сахалинске прошла областная ярмарка

Субботний день порадовал погодой и добавил тра­диционной сельскохозяйственной ярмарке, развернувшейся на площадке у Дома торговли, ярких красок и настроения.

Участие в ней приняли более 160 продавцов островной продукции, ремесленники, садоводы и дачники из девяти муниципальных образований, тысячи покупателей и просто созерцателей. Прогуливались семьями, не скупились на аплодисменты местным творческим коллективам, дегустировали тут же приготовленные кулинарами блюда, радовались встречам с друзьями.

Устроители действа стремились показать товар лицом, привлекая публику всеми возможными способами. Дружной творческой командой вышли на ярмарочную площадку работники совхоза «Тепличный». Народ «зазывали» в… Голландию! Точнее, в небольшой тематический уголок, посвященный этой далекой от нас, но близкой предприятию по профессиональному сотрудничеству стране.

– Ежегодно мы стараемся делать главным героем ярмарки конкретный вид продукции, – рассказала заместитель директора совхоза Елена Буткова. – На преды­дущих выставках это были морковь и капуста. На сей раз думали обыграть картофель, но непогода не позволила получить хороший урожай. Если последние три года удавалось брать не менее 40 тонн с гектара, то в этом – только 35. Тогда родилась идея сконцентрировать внимание на нашем давнем партнере – Голландии. Долго изучали тему, искали разнообразные варианты.

В креативе команде «Тепличного» не откажешь. В шатре они организовали музей художника-пост­импрессиониста Ван Гога. Репродукции его картин, мастер-класс по рисованию тюльпанов, небольшая лекция о творчестве живописца, выставка книг, занимательная викторина. Например, знаете ли вы, сколько велосипедов приходится на одного жителя Голландии и какова система оценок в школах этой страны?

Само собой, можно было сделать и покупки: розы, выращенные из черенков, полученных из Нидерландов, семена (родом оттуда же), которые совхоз использует в защищенном и открытом грунте.э

«В народ» вышла даже странная национальная голландская забава – зависание на штанах. На турниках была наброшена пара джинсов, пацаны повисли на них, показывая свою силу и ловкость…

Ярмарка шумела и играла. К прилавкам с мясной, молочной продукцией покупателей заманивали принаряженные ростовые куклы, ребятня буквально липла к игривому пятнистому Быку, вошедшему «в образ». Очередь (давно такого не видела!) выстроилась за клубникой. Люди слегка волновались – вдруг не хватит.

– Минут через сорок еще подвезут, – обнадеживал продавец. – У нас теплицы близко, в Старорусском, сами их проектировали, сами строили.

Довольны встречами с земляками владельцы личных подсоэбных хозяйств, заядлые садоводы. Жительница Корсакова радовалась: в родном городе торговля у нее идет бойко, есть и постоянные покупатели, вот и в Южно-Сахалинске хризантемы мультифлора и корейские, редкий вид декоративного кустарника скумпия пользуются спросом.

Рядом опытная дачница давала практические консультации, как работать с саженцами, с корневой системой.

– Возьмите вот эту, прямо от всей души! – уговорила-таки молодую женщину на две яблоньки.

Повара-искусники колдовали над тыквой. Все как бы просто: чистим, убираем мякоть (можно потом ее использовать в других блюдах, настойках), режем на кусочки, маринуем (смесь перца, меда, оливкового масла), запекаем при температуре 180 градусов в течение 20 минут. Приятного аппетита!

– Такой веселой, насыщенной товарами и впечатлениями ярмарки не припомню, хотя посещаю их регулярно, – поделилась жительница областного центра Лидия Ивановна. – И покупки сделала, и настроение на весь день приобрела. Жаль, что свой золотой путь завершает наша любимая осень, а с ней и торговля на городской площади.

Добавим, что министр сельского хозяйства и торговли региона Инна Павленко вручила благодарственные письма муниципальным образованиям и творческим коллективам области.

В номинации «Ярмарочный стандарт» победителем признано АО «Совхоз «Тепличный». Торговая фирма «Сахалинский бекон-2» поощрена за «оригинальное торговое место», а за «самое бойкое» – АО «Совхоз «Южно-Сахалинский».

По мнению жюри, «самые обаятельные продавцы» представляли на ярмарке «Корсаковский хлебокомбинат». Награду из рук министра получил Андрей Степанов.

Ему не было равных в номинации «Ремесленная слобода». Людмила Леонтьева отличилась, создавая свой «Зеленый Сахалин», а Полина Шевченко – за «Чудеса на грядке». Ольга Овчарук из СНТ «Металлист» вырастила «овощ-великан», отмеченный дипломом..

Индивидуальный предприниматель Артем Одинцов поощрен «За новаторство в организации сельского труда», а ООО «Лакомка» – за вкусную и разнообразную кондитерскую продукцию.

Среди муниципальных образований в рамках ярмарки проходил конкурс «Красота родного края». Диплом I степени завоевал Холмский городской округ, диплом II степени у Корсаковского муниципалитета, диплом III степени у Южно-Сахалинска.

Лариса ПУСТОВАЛОВА.