Золотая рыбка. Браконьерский улов калуги оценили в 37 миллионов рублей

98 экземпляров краснокнижной калуги общим весом 400 кг изъяли у браконьеров сотрудники регионального пограничного управления Федеральной службй безопасности в Охинском районе.

37 рыбин специалистом-ихтиологом были признаны жизнеспособными и выпущены в естественную среду обитания.

Два гражданина, использовавших запрещенные орудия лова в заливе Байкал, задержаны, сообщает пресс-служба ведомства.

Следственным управлением Следственного комитета России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ – «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

Ирина Новикова.