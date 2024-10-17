«Золотая шайба» у «Сахалина»

Наша команда стала победителем международного хоккейного турнира.

В Перми завершились международные соревнования юных хоккеистов континентальной детской хоккейной лиги «Золотая шайба» памяти Всеволода Боброва. Победителем турнира стала команда «Сахалин».

В турнире приняли участие команды из Казахстана, Беларуси и России.

Пять дней на льду в Перми разворачивались настоящие хоккейные баталии среди семи команд юных хоккеистов. В финале «Сахалин» встретился с «Ярославичем», завершив встречу со счётом 4:1.

— В нашей группе были Казахстан, Беларусь и Нижний Новгород. Сначала всех в группе обыграли, а потом встретились с нашими вечными соперниками из Ярославской области, – резюмировал заместитель руководителя федерации хоккея Сахалинской области Валерий Рада.

Отдельных наград удостоились игроки «Сахалина»: Александр Фёдоров признан лучшим игроком команды, Алексей Фёдоров стал лучшим бомбардиром, Данил Матвеев завоевал титул лучшего нападающего.