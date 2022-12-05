Золотая штанга

Сахалинские спортсмены завоевали две золотые и две бронзовые медали Всероссийского турнира «Кубок Дальнего Востока по тяжелой атлетике» в Арсеньеве.

В весовой категории «89 кг» победу одержал Андрей Шарапов. Холмчанин показал результат 130 кг в рывке и 145 кг в толчке.

Победителем турнира стал также его земляк Глеб Отпущенников. В весовой категории «+109 кг» спортсмен поднял 150 кг в рывке и 200 кг в толчке.

Южносахалинец Роман Даровских и холмчанин Кирилл Демченко завоевали бронзовые награды. Роман в рывке поднял 80 кг, в толчке – 100 кг, Кирилл – 100 кг в рывке и 120 кг в толчке.