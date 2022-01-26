На площадке «Авито» появился необычный для торговой площадки экспонат — метеорит. Сахалинец, продающий эксклюзив, завораживает описанием товара: камень внеземной красоты, прозрачный, зеленого цвета, массой 1 кг, размером 12х10,5х10. Он обладает магическими свойствами: снимает сглаз, порчу, исцеляет, дарует бессмертие, оберегает девушек от насильников, а парням дает бесстрашие. Цена за такой «подарок» природы всего лишь 16 млн рублей.

Чтобы прицениться и определить, пригодится ли в хозяйстве такое приобретение, журналист «Советского Сахалина» обратился за комментарием к заведующему естественнонаучным отделом Сахалинского областного краеведческого музея Геннадию Матюшкову. Рассказ специалиста разочаровал: оказывается, метеорит –это просто кусок небесного объекта и никакими волшебными свойствами обладать не может.

-Для того, чтобы точно определить, что это за камень, необходима экспертиза, — дополнил эксперт. — Однако метеорит можно установить и по весу: образцы обычно тяжелые, от кг и более. Еще один признак — к настоящим гостям из космоса прилипают магниты.

В разделе «Подобное» на сервисе для размещения товаров нашелся еще один метеорит, который продает Алексей из Томской области. Этот продавец не наделяет камень чудесными свойствами, лишь ссобщает его вес — всего 564 грамма и цену — 5 млн рублей. Причем уточняет, что итоговую стоимость можно обсудить.

Алексей, в отличие, от продавца «сахалинского метеорита» ответил на сообщения и рассказал, что космический объект он нашел у реки Томь. Но исследования не проводил и профессионально его не изучал. Если же потребуется экспертиза – не возражает. И готов отправить дополнительные фотографии и видео.

Получив исчерпывающую консультацию специалиста, автор этих строк пришла к выводу, что здесь тоже обман. Визуально камень из Томска больше похож на гематит, так как в нем присутствуют красные вкрапления, а сахалинский экспонат из-за гладкой поверхности и зеленых частиц выглядит как обсидиан.

Обратимся к цене вопроса. Сколько может стоить настоящий метеорит?

Средние расценки за грамм в России:

Хондрит из камня — 65 руб.

Метеорит из железа — 140 руб.

Железо каменный палласит -1200 руб

На значимость влияет происхождение, редкость, красота и научная значимость.

Справка:

Виды метеоритов:

1. Каменный.

Хондриты — каменные с застывшими силикатными вкраплениями, которые называются хондрами. Самый распространенный вид. Из общего количества составляют 90 %.

Ахондриты — хондриты, в которых после воздействия плавления отсутствуют хондры.

2. Железо-каменный.

Палласситы- более редкие образцы. Представляют собой сплав железа и внеземного никеля с вкраплением оливина.

Мезосидериты- каменно-железный метеорит с примесью силикатных минералов.

3. Железный.

Стоимость могут рассчитать только эксперты. Возможно, кусок небесного объекта обойдется в 600 тысяч рублей или около 30000. Обломки знаменитого челябинского метеорита, например, продавали за 400 тысяч. Конечно, особо редкие экземпляры уходят за миллионы. Но для этого нужна оценка специалиста. Если она не проведена, то покупать точно не стоит.

«Золотые» фантики

При изучении ассортимента товаров на Авито попадались и другие странные предложения. В Охе, например, продают колпачок от ручки за десять тысяч рублей, на Итурупе – скрепышей из BrawlStars за один млн, хотя их обычная цена 55 рублей. На том же Итурупе предлагают купить фантик от конфеты Super, а еще купюру в пять тысяч за 30000 рублей. Высокая стоимость обусловлена ее красивым номером –6666666.

Вот такие шутники завелись на сахалинском Авито. Ни один из них, кстати, не ответил на запрос представить более подробную информацию о товаре.

Дарина Деревягина.