Золотой осени немного белых хлопьев к лицу! Настроение

Один мой знакомый литератор, вдохновленный видами рябинового Южно-Сахалинска на фотографиях, выдал такой вот шуточный стихотворный шарж-экспромт:

«В печальном городе рябин

Чудак-фотограф жил один.

Любил рябинки тонкой дрожь,

Ну, и рябиновую, то ж… )»

Ну мастер, что тут скажешь! Только в одном с ним трудно согласиться: разве ноябрьский Южный – город печальный? Это большое заблуждение. Стоит присмотреться, прислушаться, и почувствуешь, как пестра и разнообразна городская атмосфера. Частые перемены погоды, смешение сезонов, когда незавершенная золотая осень дополняется пушистыми снежинками и искрящимися сосульками… Во-первых, это красиво!..

В городском парке качели-карусели, в том числе крем-брюлешно-эскимосовая, замерли, впали в спячку до весны. Но жизнь вокруг продолжает кипеть. Вот на западной окраине парка, прямо на обочине тропы здоровья, целый выводок любопытных и настойчивых белок атакует посетителей. Эти симпатяги поголовно переоделись в зимнюю форму – носят теперь дымчато-серые шубки. Одна, самая смелая, приближается к человеку без особых опасений и первым делом интересуется – что человек принес ей на ладошке.

Я позаимствовал содержимое ближайшей птичьей кормушки и хотел угостить хозяйку этих мест. Номер не прошел – подвяленная морковка была проигнорирована. Выручила женщина, которая, как выяснилось, приехала в областной центр по делам из Ноглик, и заглянула в парк, предусмотрительно прихватив с собой пакетик с шишками кедрового стланика – на севере в этом году отличный урожай. И что вы думаете? Шишки пошли на ура! Тут же к первой белке-разведчице стали присоединяться ее сородичи, до сих пор внимательно следившие за происходящим, находясь в сторонке. Так все угощение и разлетелось в один миг!

И в самом городе все смешалось. Есть газоны, плотно укрытые шубой из багряных и лимонных листьев клена. Местами на таких покрывалах – алые гроздья рябин, сорванные ветром, и все это великолепие припорошено снежком, будто сахарной пудрой.

А вот участок тротуара на Компроспекте, где с давних времен растут лиственницы. Эти хвойные старожилы имеют привычку на зиму сбрасывать свою оранжевую хвою, поэтому пространство под ними все усыпано яркими и живописными иголками. А дополняет картину зелень еще не увядшей травы. Идешь по асфальту – будто по лесной тропинке, здорово!

Семён РЕЧКИН.