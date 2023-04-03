«Золотой» восьмиклассник из Южно-Курильска. Даниэль Халиков – чемпион ДФО по греко-римской борьбе

В соревнованиях он выступал в весовой категории 100 кг.

Его тренер Магомед Асадулаев рассказал, что у Даниэля на Курилах не было соперников похожей весовой категории, и в роли спарринг-партнера на тренировках выступал сам наставник.

– Приходилось звонить Даниэлю с утра, будить его, чтобы он не проспал занятия. Несмотря на то, что он такой большой и успешный спорт­смен, он все еще ребенок, – говорит тренер. – Но я ему объяснял, что надо работать над собой, стараться, чтобы заслужить себе имя в спортивных кругах. И вот он получил золотую медаль, причем первую в истории Курил по этому виду спорта. Значит, я все делаю правильно.

Даниэля на занятия к тренеру привела мама. Она хотела, чтобы ее сын приобщился к спорту, к активному образу жизни. Сейчас школьник занимается в спортивной школе «Афалина» три раза в неделю по два часа. В дни без тренировок ходит в бассейн.

Магомед Асадулаев из Дагестана. На Курилы приехал год назад после смерти старшего брата Омара, который работал в Южно-Курильске тренером.

– Раньше я занимался с детьми в муниципальном учреждении, – рассказал Магомед Асадулаев. – С начала года меня перевели в «Афалину». Сейчас нам начали выделять деньги на поездки на соревнования. До этого летали на турниры за свой счет.

Тренер спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе Южно-Сахалинска Александр Ваулин рассказал, что еще лет 20 назад на Сахалине практически не было вольной борьбы:

– Начинал я работать в Озерске, в Корсаковском районе, потом перебрался в Южно-Сахалинск, помогал развивать вольную борьбу и в других районах области. Сейчас у нас этот вид спорта уже есть в 12 муниципалитетах.

С победой на первенстве Дальневосточного округа по греко-римской борьбе Даниэль Халиков получил путевку уже на первенство России. На всероссийском турнире в Биробиджане он подтвердил свой чемпионский титул. По итогам соревнований Даниэля вместе с Нуржигитом Яхияевым из Южно-Сахалинска (вес до 85 кг) включили в сборную команду ДФО для участия в первенстве России, которое пройдет во второй половине мая в Уфе.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.