Золотой всадник судьбы. Похищенная статуэтка приносила людям только несчастья

В годы гражданской войны казачьи банды атамана Семёнова, смешавшись со всяким сбродом, двигались вслед за бароном Унгерном. На реке Селенга их встретили войска Сухэ-Батора и силы Красной Армии.

Барон Унгерн был разбит, а Семёнов с остатками своих казаков присоединился к японским оккупационным силам на границе с Маньчжурией.

Отступая через Ургу, голодные и озлобленные семёновцы грабили всё подряд. Из юрт бедных скотоводов забирали последнее, угоняя за собой стада. А сверкающее золото буддийских дацанов сводило с ума многих. Полуграмотные, напившиеся людской крови и потерявшие человеческий облик полузвери врывались в сверкающие чистотой храмы и брали всё, что попадалось под руку.

Так, чьей-то злой рукой была выломана из алтаря золотая статуэтка с буддийским божеством на коне. Да так грубо, что на служившей опорой задней ноге коня появилась небольшая трещина. А из тайника, который был спрятан в чреве статуэтки, в песок Монголии выпала ничего не значившая для вооружённых дикарей святая, оберегающая людей молитва. Без неё коснувшийся статуэтки человек был обречён на несчастья.

Казачок из банды Семёнова, ставший обладателем дорого трофея, и знать не знал, что под тонким слоем золотого напыления простая бронза. И богатства ему она никакого не принесёт.

Не знал бедолага и обречённости своей судьбы после случившегося.

Известно только, что статуэтка долгое время хранилась в сундуке под старыми одеждами вдовы того казака. А сам он бесследно сгинул в страшном пламени братоубийственной гражданской войны.

В 1945 году, после освобождения Южного Сахалина, золотая статуэтка волею судеб вместе с переселенцами попала в островной шахтёрский посёлок Синегорск, где и хранилась на дне старинного сундука у одного из потомков лихого казака. Пока всадника не достали на свет. Теперь он восседал на своём коне среди хрустальных бокалов серванта, прямо в центре шахтёрской квартиры.

И не без последствий.

Никто не понимал, почему семью преследуют неудачи. Какой-то злой рок витал над людьми. Пока кто-то из них не догадался, что причиной могла быть злополучная вещица. И её просто подарили.

Человек же, получивший этот подарок, тоже не долго радовался счастью. Уже через месяц от него ушла жена с ребёнком. А ещё через некоторое время он лишился работы и ему пришлось переехать в Южно-Сахалинск.

Перед отъездом он подошёл к стеллажу с книгами, на полке которого стояла сакральная статуэтка.

На золотом коне сидело буддийское божество с короной из черепов на голове. В одной его руке был небольшой закрытый короб, а другая была предостерегающе поднята вверх.

На шее божества висело ожерелье из отрубленных женских голов. На шее его коня было такое же ужасающее ожерелье, только женские головы чередовались с некими странными табличками, на которых были изображены пиктограммы.

Под хвостом у коня были изображения отрубленных руки и ноги, прямо рядом с дверцей тайника.

Какое-то странное чувство опасности исходило от этой вещицы. И решение о её судьбе мужику пришло в голову мгновенно: «Её надо кому-то отдать, избавиться. Но ведь красива, страшно красива вещь эта. Не выбрасывать же?».

Перебрав в памяти своих знакомых, он вспомнил, что ко всяким безделушкам имеет неподдельный интерес Серёга Щербина: «Он и не женат. Да и подарку такому точно обрадуется».

Отдавал со словами:

– Отдаю тебе, Серёга, коня золотого. Только вот след за ним нехороший, семьи он разводит.

Серёга подарку обрадовался. Хотя в тот момент подумал о своей девушке, с которой встречался уже три месяца. Но сердце почему-то не ёкнуло. А зря.

Не прошло и недели, как они начали ругаться. Причём по пустякам. Дальше больше. Так и расстались.

Вот здесь Серёга и вспомнил слова уехавшего в островную столицу товарища. Решение избавиться от напасти у него боролось с его вторым желанием – кому бы такой страшный подарок подарить или продать?

Обида на покинувшую его подругу сердца подсказала: «А вот её родне и подарю. И денег мне не надо».

Сказано – сделано. Утром подарочек уже был в руках у двоюродного брата бывшей зазнобы. К полудню в поселковом магазине из-за прилавка ему уже улыбнулась его новая знакомая. Да так улыбнулась, что Серёга поверил в вернувшийся фарт. О чём тем же вечером поделился с дружком за кружкой пива.

Однако история имела дальнейшее развитие. Страшное.

В девяностые хоть и не был Серёга бандитом, но блатовал. И за компанию с приятелем согласился поехать на стрелку с некими бандитами. Его бестолковое бесстрашие привело к тому, что в одной машине с ними в тот поздний вечер оказалась и влюбившаяся в него продавщица.

Приближалась полночь. Приятели вышли из автомобиля, оставив девушку одну. Сделали пару шагов в сторону старой шахты, где им наметили стрелку. Раздались выстрелы. Серёга упал замертво. Его друга настигла вторая пуля. Тоже насмерть. Девица спаслась чудом. Рванув из машины в другую сторону, через овраг, сорвалась с него в реку. Предположив, что река поглотила свидетельницу, бандиты прекратили преследование. Да и смываться с места убийства надо было как можно быстрее.

После в местной кочегарке были найдены обгорелые кости Серёги и его приятеля. Продавщица тронулась умом, за несколько месяцев спилась и в первую же зиму после этих событий замёрзла на морозе.

Откуда, вы спросите, мне известна эта история про приносящую беды статуэтку?

Михаил Шерковцов.