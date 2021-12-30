Зона особого внимания. Компания «Росводоканал» намерена развивать коммунальную инфраструктуру Южно-Сахалинска

Одной из ключевых проблем коммунальной инфраструктуры Южно-Сахалинска является низкое качество очистки стоков, что неудивительно – более 70% городских сетей водоотведения полностью изношены, очистные уже давно не выдерживают возросшей нагрузки, оборудование морально устарело.

Качественно изменить ситуацию в части очистки сточных вод – одна из задач, которая стоит перед новым гарантирующим поставщиком услуги Южно-Сахалинска.

На днях «Росводоканал», взявший в концессию городские сети на 50 лет, представил на площадке «Интерфакса» свои практические решения, которые уже успешно работают в других регионах присутствия группы.

«В отрасли «Росводоканал» работает 18 лет, накопив за это время богатый опыт внедрения различных технологических решений. Если проблема чистой воды всегда на слуху, то очистка стоков и утилизация осадка, зачастую, находятся вне фокуса общественного внимания», — подчеркнулгенеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков.

Пример эффективного концессионного сотрудничества – реализация масштабных проектов в «Росводоканал Тюмень». Ситуационный центр, где в режиме реального времени осуществляется контроль за работой городских сетей, комплекс очистных сооружений, включающий цех механического обезвоживания осадка (ЦМО), новые технологии замены старых труб на современные, высокопрочные, позволяющие быстро перекладывать поврежденные участки без лишних разрытий – все эти современные технологии эффективно работают в 7 российских регионах.

Цех механического обезвоживания, например, позволит быстрее высушивать осадок, в 7-8 раз уменьшая его объем, и получать в результате плотную субстанцию — кек, который, в свою очередь, можно использовать в качестве рекультиванта.

В течение ряда лет «Росводоканал» вкладывает деньги в строительство опытной инновационной установки по каталитическому сжиганию осадка сточных вод. Технология разработана учеными Новосибирского отделения РАН и внедрена в опытно-промышленную эксплуатацию специалистами водоканала Омска. Две установки, перерабатывая по 50 тысяч тонн осадка в год, могут избавить город-миллионник от накопления илового осадка, который, особенно в жару, дурно пахнет и занимает огромные территории – так называемые иловые карты, которые, как утверждают эксперты заполнены сегодня практически в каждом городе на 90-95%.

Масштабная реконструкция объектов водоотведения планируется и в Южно-Сахалинске. По оценке специалистов, городские сети и оборудования водоотведения очень ветхие, у них низкая пропускная способность, а качество очистки стоков часто не соответствует современным нормативам.Мы уточнили, по условиям концессионного соглашения уже в следующем году начнется реконструкция трех канализационно-насосных станций, строительство новых сетей водоотведения и канализационного коллектора в строящемся микрорайоне Уюн.

Интересным оказался и опыт создания профессионального рынка возчиков бытовых стоков. Пилотный проект «Росводоканал» реализовал в Тюмени. Для индивидуальных предпринимателей, которые сегодня зачастую «сливают» стоки в лесах, природных водоемах, предприятие предложило использовать оборудованные автоматизированные сливные станции и цифровые сервисы. Сегодня они работают. Таким образом, уверены в «Росводоканале», можно и нужно создавать цивилизованный рынок услуг по вывозу жидких отходов.

На этом останавливаться нельзя, убежден Димитрий Будницкий, руководитель направления нормативно-аналитической работы, поэтому сегодня «Росводоканал» инициирует создание специализированного оператора, который бы отвечал за ливневую канализацию. Эта еще одна острая коммунальная проблема российских городов. Где-то изношенные системыне справляются, где-то «ливневок» просто нет. При этом ливневые воды разрушают инфраструктуру, загрязняют почву и водоемы. Дорожные службы в лучшем случае могут только обеспечить сбор ливневых вод, но не отвод и тем более очистку. Обслуживание ливневой системы канализации очень специфично и технически, и юридически. Нормативно эти вопросы требуют существенной доработки.

Безусловно, все эти проекты требуют значительных вложений, которые не могут обеспечить тарифные поступления. По мнению участников встречи, такие задачи можно решить через механизм концессии, привлекая различные источники финансирования.

Концессия в Южно-Сахалинске — тоже результат кропотливой работы и объединения возможностей всех участников процесса.

«Команда «Росводоканала» и ВЭБ.РФ весь 2021 год бок о бок работали над проектами развития коммунальной инфраструктуры российских регионов. Результатами этой работы стало концессионное соглашение, подписанное в начале декабря с администрацией Южно-Сахалинска и Сахалинской области, а также проект в городе Липецке, который в настоящий момент находится на стадии завершения и перехода к операционной деятельности. Эти два проекта «Росводоканал» и ВЭБ.РФ осуществили в кратчайшие сроки, показав не просто жизнеспособность, но и высокую эффективность партнерства», — подчеркнул Антон Михальков.

Компания является одним из лидеров отрасли ВиВ по объему привлеченных средств на развитие систем водоснабжения регионов. С 2007 года предприятия «Росводоканала» реализуют инвестиционные программы по развитию и модернизации инфраструктуры на общую сумму 102,8 млрд рублей.С 2010 по 2020 гг. «Росводоканал» направил в природоохранную деятельность более 4,7 млрд руб.

Справка о компании

Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают доступ к чистой воде для 6 млн пользователей в восьми городах присутствия: Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге, Орске и Тюмени; ежегодно подают в сеть более 550 млн кубометров воды и принимают на очистку свыше 520 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 17,3 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 23% рынка частных операторов водоснабжения и водоотведения. Общая численность сотрудников — более 10 тысяч человек.