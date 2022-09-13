Зорьки уже прохладные… Осень входит в свои права, поторапливая земледельцев

Урожай огурцов на тепличных грядках несколько ниже, чем в прошлом году, но если в почве достаточно влаги, то налив зеленцов продолжатся. Подкармливайте растения раствором 1 л навоза на ведро воды или (по инструкции) сложным удобрением, содержащим фосфор, азот и калий. Поливы обязательны.

Некоторые дачники подкармливают помидоры нечасто и в основном травяным настоем. Главное, считают они, – хорошо заправить грядки весной. Действительно, такая практика результативна, особенно если выращивать высокопродуктивные сорта томатов. К примеру, на все сто процентов оправдывает свое название сорт «сытый хозяин». Можно высадить всего лишь несколько его корней в теплице и под открытым небом и с восторгом наблюдать, как развиваются кусты, буквально облепленные помидорами.

Мощными кистями огородников порадовали томаты из коллекции «черри». Так, сорт «хани рейн» в этом году дал множество вкусных желтых овальных плодов, а «поцелуй герани» удивил щедрым урожаем красных, круглых с острым носиком помидоров в открытом грунте. Эти сорта хороши и тем, что они не гибриды, а значит, из семян можно получить отменный посадочный материал.

Продуктивны и вкусны грушевидные желто-зеленые томаты таких сортов, как «майкл поллан» и «болото». Отменный урожай красных мясистых плодов дал «казанова». Дачники, чья помидорная коллекция насчитывает до двух десятков новых сортов, очень довольны результатами. Так что в будущем году можете последовать их примеру.

В редакцию по хорошему поводу позвонила южносахалинка. Она высадила четыре куста баклажанов сорта «король севера» в теплице и, получив информацию, что эти растения любят расти на открытом воздухе, семь корней определила в открытый грунт. Лето и начало осени на юге острова были теплыми. В таких условиях пыльца на цветках баклажанов не слеживалась, растения хорошо проветривались и опылялись. С семи кустов «короля севера» дачница получила небывалый в ее практике урожай – полсотни баклажанов. Их хватило и на зимние заготовки для трех семей, и на повседневное приготовление блюд. Нам оставалось только порадоваться таким результатам.

Морковь и свекла на дачных участках развиваются хорошо – для них достаточно и влаги, и солнца. Крупные и кондиционные корнеплоды получит тот, кто вовремя проредил эти культуры и подкормил свеклу борной кислотой.

Наливаются полезными минеральными солями и витаминами редька, капуста и кимчи. Их урожай начнем собирать с первыми заморозками.

После уборки картофеля перекопайте грядки, добавив суперфосфат или перепревший навоз.

Готовьте грядки под лук и чеснок.

Постарайтесь взрыхлить междурядья садовой земляники. Если розетки развиваются плохо, подкормите их удобрением, содержащим азот. Этот химический элемент, оказавшись в почве, стимулирует рост листьев. Зимой они защитят растения от вымерзания.

Продолжайте обрезку старых и тонких веток, а также поломов на всех ягодных кустах. Но не переусердствуйте. Главное, чтобы кусты хорошо перезимовали, а весной можно будет провести повторную обрезку. Готовьте колышки и веревки для подвязки кустов. Они вам скоро пригодятся.

В этом году вкусная крупная ягода поспела на культурных сортах голубики. Когда ее кустики достигнут полутора метров, урожайность заметно возрастет. Готовьте участок для новых посадок ежевики, а также сортовой малины – красной, желтой и черной.

Чтобы весной размножить понравившиеся вам ягодные кустарники, заготовьте черенки от веток прошлого или нынешнего года. На них должно быть 5 – 6 почек, под нижней сделайте срез в 45 градусов. Срез на 0,5 см выше верхней почки делается прямой. Черенок воткните в землю под углом 45 градусов, оставив наверху 2 – 3 почки. Остальные уйдут под землю.

Пересаживаем и пропалываем первоцветы. Перед дождем хорошо высаживать декоративные кустарники (гортензии, калину бульденеж, розы). Но прежде хорошо пролейте почву. И еще один совет: чтобы кустарники хорошо прижились, прежде чем опустить их в яму, окуните их корни в водный раствор 1 части навоза и 3 частей земли.

Валентина Косенкова, агроном.

Досье

«Сладкий жемчуг»

Этот раннеспелый сорт сахарного зеленого горошка дружно созревает за 45 – 50 дней. Растение высотой около метра, дает вкусные, нежные и сладкие бобы. Урожайность – 0,6 – 0,9 кг на 1 кв. метр. Сеют его на солнечной стороне участка на глубину 4 – 6 см.

«Сахарный дружок»

Среднеранний сорт такого горошка богат сахарами, отличается деликатесным вкусом. Бобы, богатые фруктозой и глюкозой, созревают за 55 – 64 дня. Урожайность – 0,6 – 1,3 кг на 1 кв. метр.

«Длинные пальчики»

Это спаржевый сорт овощной фасоли с дружным созреванием бобов за 55 – 65 дней. Кустовое растение высотой в полметра образует до 50 стручков длиною 14 – 16 см. В одном стручке обычно до 10 семян. Урожайность культуры – 2,3 – 2,8 кг на 1 кв. метр.

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