Зовите его Гоша: история динозавра, найденного в Синегорске

Директор музея истории Синегорска Валентина Миненко рассказала об интеллигентном динозавре, найденном в 1934 году на территории села.

МУЗЕЙ НАЧАЛСЯ С ПОЖАРНОГО

История синегорского музея началась в 2001 году, когда начальник пожарной станции Юрий Вакуленко переехал в село в долине Сусуи из Углегорского района. Желание исследовать прошлое привело пожарного в местную школу, где он встретил единомышленницу – учителя русского языка и литературы Валентину Миненко.

Создавать музей решили вместе, привлекая к поиску артефактов и документов старшеклассников. Для этого создали детский историко-этнографический клуб «Наследие», который существует до сих пор.

Школьники активно проводили самые настоящие экспедиции, занимались раскопками, работали над книгой «Синегорск-Каваками: возвращение в XX век», за которую получили путёвки в лагерь «Орлёнок».

В 2002 году музей истории Синегорска открылся официально. Сейчас занимает часть четвёртого этажа здания № 16 по Коммунистической улице – это в самом конце посёлка, той стороне Сусуи, где находятся здания первой угольной шахты на юге Сахалина.

ОТ ЯПОНЦЕВ К КОРЕЙЦАМ

В небольшом музее пять залов, стенды каждого наполнены до предела. Первый раздел отдан угольной шахте и японскому посёлку Каваками. Здесь вам покажут подлинник карты посёлка 1944 года, вычерченной на рисовой бумаге, настоящее основание каменного фонаря синтоистского храма, многочисленную посуду, инструменты и жетоны шахтёров, добывавших когда-то уголь из синегорских сопок.

Следующий зал погружает посетителей в период Карафуто – время, когда южной частью острова управляла администрация японской префектуры. Здесь можно увидеть домашнюю утварь жителей японской части Сахалина, их одежду и мебель.

Третий зал хранит память о корейских поселенцах, завербованных и пригнанных на шахты и лесозаготовки Карафуто. Экспонатов, найденных в самом Каваками, в корейском зале немного. Но вся экспозиция рассказывает о быте жителей Страны утренней свежести: ханбоки, лапшерезки, сувениры.

ЖУРНАЛИСТАМ ПОДНЕСЛИ СТАКАНЫ

Следующие два зала особенно близки сердцу посетителей. В одном – домашняя атмосфера советского дома, совсем как у наших бабушек! На стенах плюшевые ковры, в сундуках приданое синегорских старожилов: подушки, вышитые гладью, простыни с подзорами, подушки-«думки», старые телевизоры, гармошки. На трюмо – духи «Серебряный ландыш», гребешки, украшения, которые были, пожалуй, у каждой советской семьи.

В последнем зале – подлинная деревянная советская парта, разве что немного укороченная. За стёклами стендов – автобусные и железнодорожные билеты, талоны на продукты, знакомые тем, кто застал на острове вторую половину 80-х годов. В шкафах значки, фотоаппараты, проигрыватели, печатные машинки, радио, письма. На столиках стоят весы из советских магазинов и швейная машинка… Кстати, даже занавески в этом зале подлинные – с символикой серпа и молота.

– Многим интересны гранёные стаканы, – Валентина Миненко неожиданно поворачивает экскурсию и показывает нам два стеклянных стакана. – В чём между ними разница? Ни цветом, ни объёмом, ни количеством или шириной грани не нужно заморачиваться…

Вопрос сложный: стаканы на вид совершенно одинаковые.

– Этот дореволюционный, а тот – советский… Один для водки, другой для чая… – Нет! – объявляет Валентина Миненко. – Один советский, а другой японский, периода Карафуто, фармацевтический стакан. Представьте: внутрь засыпали порошок и размешивали его палочкой, разводя в жидкости.

КАМЕРА «МОСКВА-5» ПОПОЛНИЛА ЭКСПОЗИЦИЮ

Как самые настоящие музейщики, синегорские кладовщики времени выставили в залы не всё. Значительная часть самым серьёзным образом бережётся для будущих поколений в музейном фонде, насчитывающем 5000 единиц хранения. Каждый объект упакован и снабжён этикеткой по всем правилам музейного искусства.

Всем богатством заведует Валентина Миненко, юные синегорцы из клуба «Экскурсоводы» помогают ей, проводя экскурсии.

Корреспондент «Советского Сахалина» воспользовалась оказией и оставила в бывшем Каваками частичку своего дома. Скоро на музейной витрине можно будет отыскать советскую клапп-камеру «Москва-5», долго хранившуюся в семье из посёлка Восток.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ГОША!

Одной из фишек музея (и всего Синегорска) является информация о найденном здесь в середине ХХ века динозавре. Скелет доисторического чудища хранится в университете Хоккайдо, копия, выполненная специалистами, стоит в Сахалинском областном краеведческом музее. Но синегорские музейщики устроили отдельный стенд на входе. И рассказывают посетителям об уникальном животном при помощи видеофильма и ростовой фигуры динозавра, которого ласково называют Гошей.

Гошу нашли в конце ноября 1934 года внутри конкреции – шарообразной сплюснутой каменной глыбы. Её откопали при строительстве больницы для рабочих угольной шахты, принадлежавшей концерну «Мицуи».

Рабочие раскололи конкрецию, заметили в ней окаменевшие кости и принялись растаскивать их на сувениры. Очевидно, часть костей таким образом попала к японскому коллекционеру по фамилии Нэмото, проживавшему возле Саппоро. Он сообщил о загадочных останках японскому геологу и палеонтологу Такуми Нагао, работавшему в университете Хоккайдо…

Валентина Миненко подробно рассказала нам об этой находке. Позднее её рассказ дополнили учёные Сахалинского областного краеведческого музея – заведующий естественнонаучным отделом Геннадий Матюшков и младший научный сотрудник Сергей Данилов.

ИСКОПАЕМЫЕ И ОХОТНИК

Такуми Нагао родился весной 1891 года в префектуре Фукуока – на севере третьего по величине острова японского архипелага Кюсю. Окончив педагогическую школу (аналог пединститута) в Токио, он работал учителем в средних школах Японской империи.

Ещё в студенчестве Нагао увлекался естественными науками, поэтому спустя несколько лет преподавания вернулся к учёбе: поступил в Императорский университет Тохоку, который специализировался на естественных науках и медицине. В 1921 году Нагао завершил обучение в университете и остался там преподавать. Первые исследования проводил на родине, изучая угольные месторождения на севере Кюсю.

В 1927 году Такуми Нагао уехал учиться в Париж, откуда вернулся в Японию доктором наук. В 1930 году учёного назначили профессором Императорского (государственного) университета Хоккайдо в городе Саппоро. В университете Хоккайдо он преподавал историческую геологию и палеонтологию на факультете геологии и минералогии, изучал угольные месторождения и найденные там мезозойские и кайнозойские окаменелости.

МОНСТРЫ САХАЛИНА УДИВЛЯЛИ ХИРОХИТО

Синегорский динозавр не был первым открытием, сделанным Нагао на территории Сахалина, который японцы называли Карафуто. В 1933 году профессору прислали окаменелый череп существа, обнаруженного в районе, где сегодня находится посёлок Смирных. Такуми Нагао осмотрел череп и сохранившийся характерный зуб и понял: перед ним останки десмостилии – млекопитающего, обитавшего на берегах Тихого океана 30 миллионов лет назад.

Десмостилии, как предполагают учёные, населяли лагуны, заливы и устья рек в районах от современных Японских и Курильских островов до Калифорнии. В длину животное достигало двух с половиной метров и напоминало бегемота. Питалось ветками деревьев и кустарников, морскими травами и водорослями, перетирая эту грубую пищу оригинальными зубами, состоящими из вздутых цилиндрических колонок, сросшихся между собой.

Нагао немедленно отправился на остров, добрался до места находки и по максимуму извлёк останки десмостилии из земли, чтобы увезти их на Хоккайдо для изучения. Так впервые в мире был обнаружен полный скелет «протобегемота». Собрав его, учёные поняли, что на передних конечностях у животного были пальцы, а не ласты, как считалось раньше.

Японские студенты, написавшие в 2013 году исследовательскую работу о профессоре Нагао, утверждают, что в 1937 году он демонстрировал скелет десмостилии императору Хирохито, когда тот посетил Хоккайдо.

ЯЩЕРА СОБРАЛИ ПО КУСОЧКАМ

Получив известие о новой находке на Карафуто, Нагао приехал в Каваками и собрал окаменевшие останки. Вернувшись в Саппоро, учёный описал кости и сделал предположение, что на этот раз нашли двуногого, шлемоголового и «утконосого» динозавра.

Параллельно он продолжил розыски недостающих костей синегорской находки. В своей научной статье Нагао благодарит за фрагмент черепа мистера Хасимото и двух сотрудников шахты Каваками – М. Тоде и М. Китазиму.

«Животное упало на илистое дно недалеко от берега – в конкреции содержатся многочисленные фрагменты растений, некоторые из которых, несомненно, имеют наземное происхождение, – так описал находку Такуми Нагао. – Разрушение костей было вызвано действием волн до погребения останков в отложениях. Большинство останков были найдены расчленёнными. Голова была сильно изогнута и обнаружена вблизи передней области туловища в сочетании с несколькими спинными позвонками. Однако, к счастью, размывание костей было незначительным, и большинство из них были обнаружены близко друг к другу. Очевидно, что образец представлял собой почти полный скелет с черепом… Недостающие кости, возможно, были утрачены в результате неосторожного извлечения из хранилища».

Изучив скелет, Нагао предположил, что обнаружил отдельный род и вид динозавров-траходонтов. Поэтому в статье, вышедшей в июлей 1936 года, дал ему имя в Nipponosaurus Sachalinensis – японский ящер сахалинский.

СИНЕГОРСКИЙ ЗВЕРЬ СТАЛ СЕНСАЦИЕЙ

Пока синегорский динозавр – единственная находка на территории Сахалина и Японии, и аналогов ей больше нет. На месте нынешнего Синегорска обнаружено более 60% костей животного, что стало сенсацией не только для региона, но и для мировой палеонтологии. Для сравнения, обычно находят лишь 5–20% останков.

Гоша жил около 75 миллионов лет назад (плюс-минус 5 миллионов лет). Он был сухопутным, травоядным, миролюбивым и, по словам Валентины Миненко, очень симпатичным интеллигентным добряком. Если взрослый динозавр мог достигать 15 метров в длину и заглядывать на третий этаж здания, то найденный экземпляр был подростком: высотой 1,5 метра и длиной 4 метра.

Как объяснили учёные, клювообразной пастью (а не клювом!) он мог обрывать листья растений и собирать на прибрежном мелководье доисторических рачков и моллюсков.

На месте современного Синегорска в те времена находилось море или устье большой реки. На этих берегах Гоша мирно пасся, пока не погиб по неустановленной причине.

В случае опасности, динозавры этого вида стремглав удирали на мощных задних конечностях. При помощи коротких передних могли наклонять ветки растений, чтобы полакомиться листьями. На голове у ниппонозавров были гребни, которые, согласно некоторым гипотезам, помогали им находить сородичей в густых зарослях и даже принимать звуковые сигналы.

СУДЬБА ДИНОЗАВРА

Первооткрыватель Такуми Нагао в 1937 году возвращался на остров, чтобы продолжить поиски останков синегорского ниппонозавра. Попытки увенчались успехом. В научных статьях профессор доказывал уникальность вида, но такая точка зрения критиковалась другими палеонтологами. Учёные долгое время считали родиной ниппонозавров Северную Америку.

К сожалению, Такуми Нагао не смог обстоятельно ответить оппонентам, т. к. началась Вторая мировая война. В 1943 году он умер от рака желудка в возрасте 52 лет.

В 1990-х годах учёные в Саппоро, располагая костями, вывезенными из Синегорска в 30-е годы, составили реплику скелета ниппонозавра, построив недостающие части из особого пластика. С января 2017 года ещё одна реплика японского ящера – изготовленная специально для сахалинцев! – выставляется в областном краеведческом музее.

Директор синегорского музея Валентина Миненко рассказала, что информация о находке костей будоражит умы юных синегорцев:

– Когда второклассники узнали, что под их школой нашли динозавра, они предложили продолжить раскопки! Но копать негде – всё застроено. Возможно, новые находки нас ждут за больницей, там, где находят аммониты…

Анастасия КАРАМУШКИНА, Николай ШЕЛЕПОВ.