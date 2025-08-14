Зовут его дороги

В начале 2024 года Евгений Хамов из Спасска-Дальнего записал песню «Сахалин – моих предков земля». На своей странице в интернете пояснил: «Я был там в далёком детстве, когда мне было лет пять. На Сахалине жили мои прадедушка и прабабушка. Там же родилась моя мама, жила бабушка. Песню я посвящаю всей своей родне по материнской линии и тем, кто живёт или путешествует по Сахалину. Для меня это тяжёлая в исполнении песня. Но я доволен и рад, что сочинил текст и спел как смог. Ведь я не певец, а путешественник. Отдельное спасибо тем, кто помог мне реализовать проект. Это звукорежиссёр Кирилл Сухоруков, музыкант и композитор Дмитрий Помченко. Приятного прослушивания».

Автор композиции, с которой мы сегодня знакомим читателей, – активист и спикер общественного движения «Патриоты приморской земли», обладатель почётного звания и нагрудного знака «Турист России». Евгением издано несколько краеведческих книг. Они написаны по свежим впечатлениям от пеших походов и велосипедных поездок по Спасскому району и Приморью.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко написал на своём сайте: «Познакомился с интересным человеком. Евгений Хамов, путешественник из Спасска-Дальнего, подарил свою книгу о маршрутах Владимира Арсеньева, которые он сам прошёл или проехал на велосипеде. Обязательно с большим интересом прочитаю.

А познакомились мы во время осмотра работ по благоустройству Спасска. Женя ежедневно, как говорится, прикладывает руку к наведению порядка в родном городе. Он работает дворником. Говорит, что специально выбрал такую профессию, чтобы в «доме» было чисто».

В активе приморского путешественника сотни снимков туристических объектов. По итогам незабываемого путешествия в горный Алтай Евгений Хамов подготовил книгу-путеводитель по самым красивым местам этой республики. Автостопом он проехал от Владивостока до Москвы через 20 регионов, преодолев около 10 тыс. километров. Встречался с молодёжью, интересными людьми, посещал музеи, библиотеки, достопримечательности. Написав книгу об этом путешествии, он подарил её администрациям тех регионов, в которых побывал.

Человек широкой и доброй души, Евгений щедро делится с людьми всем, что его радует, впечатляет, интересует. Восстанавливает историю забытых населённых пунктов Приморья, чтит прошлое и не забывает о старших поколениях своего рода. Его композиция, которую мы сегодня представляем в проекте, – тому подтверждение.

Людмила Степанец.