Пришлось прогуляться по Южному в день, когда шел снег с дождем. Вымокла насквозь, дома даже из перчаток выжала со стакан воды.

Но одно дело получить «на орехи» от стихии, совсем другое – от лихих водителей. Владельцы крутых машин рассекали по улицам, обдавая пешеходов холодным грязным душем из-под колес. Не везде можно было стоять у пешеходного перехода в паре метров от дороги, ожидая «зеленого». А по обочинам дорог текли реки, которые нельзя было пройти, не набрав в обувь воды. Но водители и не думали притормаживать у зебры, неслись и поливали людей на светофоре ледяной водой.

Ну как можно было выразить свои эмоции по отношению к ним? Только помахать вслед кулаком.

Когда меня в очередной раз облили, водитель припаркованной недалеко от зебры машины – молодой человек лет тридцати – сказал: «В такую погоду сидите дома, если нет автомобиля».

Вот так: нет у тебя машины – и ты не полноправный человек, сиди дома. Тебя любой «король» за рулем может не замечать.

Хамства в обществе развелось много. И проявляется оно особенно ярко как раз в условиях каких-то чрезвычайных обстоятельств.

В этот день меня выгнала из дома житейская мелочь – закончилось молоко. Думала, куплю его в ближайшем киоске, но он был закрыт, закрытым оказался и еще один. И только когда я добралась до третьего – он был открыт, но витрина его была пуста, – узнала, что сельхозпредприятия свою продукцию на продажу не привозили. В последние годы такого не случалось. Неужели так сильно перемело дороги от совхозов «Южно-Сахалинский» и «Долинский»?

Так что вымокла я зря.

Лидия Холкина, г. Южно-Сахалинск.