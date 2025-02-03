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Зубаря и наваги для воинов СВО наловили рыболовы-любители в Ногликском районе

Двухдневная акция получила название «Рыбка – фронту». Рыболовы-любители добывали свои уловы на льду Ныйского залива и отборную рыбу сдавали в общий котёл волонтёрам общественного объединения «Тыл. Ноглики» для последующей переработки и отправки продукции по назначению. Все ведь понимают, как не хватает воинам-сахалинцам вдалеке от малой родины островных деликатесов!

– Акцию мы проводим не впервые. В прошлом году было особенно много участников, – рассказывает руководитель объединения «Тыл. Ноглики» Кристина Хулап. – На сей раз тоже собралось несколько сотен участников. В самом начале, стоило лишь кинуть клич, рыболовы откликнулись, но попросили о помощи. После недавних метелей снегом засыпало подъезды к месту рыбалки, нужно было пробить дорогу техникой. Эту проблему без промедления решил мэр района Сергей Гурьянов. В пятницу техника на этом направлении работала дотемна.

Отправки рыбы на фронт организуются и помимо этой акции. В течение года в разные сезоны рыбу поставляют местные предприниматели, родовые хозяйства коренных малочисленных народов Севера. Сейчас, например, переработана ещё не вся кета и горбуша прошлого сезона. Из неё наловчились готовить очень вкусные рыбные чипсы.

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