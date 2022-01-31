Зубатка «рулит». Клевое место

В феврале на юге Сахалина открывается сезон любительского лова крупной зубатой корюшки на морском ледовом припае.

Год на год не приходится, в нынешнем сложились благоприятные условия для формирования устойчивого припая, и он к началу февраля образовался. Правда, имеет свои особенности. Ледовое покрытие торосистое, спаяно морозом из обломков льда, местами льдины срослись в несколько слоев. Соответственно, сложно и передвигаться по таким пространствам, и уж тем более бурить лунки.

Многие южносахалинские рыболовы выбрали для себя единственный подходящий путь – узкую трассу, проложенную сквозь сплошные торосы, начинающуюся в районе Мальков. По ней передвигаются снегоходы, по ней же идут к месту рыбалки рыболовы.

Удаляются до трех километров от берега. Под занавес января уловы в 50 – 100 корюшек считались слабыми, ждали большего.

Об особенностях февральской подледной рыбалки сообщил наш постоянный консультант кандидат биологических наук Виталий Никитин.

Самые ходовые снасти – проверенные временем гирлянды с несколькими крючками, украшенными мохеровой ниткой холодных оттенков – голубого, зеленого. Эффективны также крючки с «крылышками» и перышками. Не теряют актуальности снасти японского происхождения «хаябуса» разных оттенков.

Замечено, что в феврале лучше использовать холодно-синеватые, ближе к весне в ход пойдут разные блесны: «иглы», «обжарки». В специализированных магазинах глаза разбегаются от предлагаемого ассортимента. Можно, например, приобрести фантастические блесны со светящимися ультрафиолетовыми вставками или сделанные из хирургической стали. Как сориентироваться в этом многообразии?

Есть общее правило: лучше всего приобретать снасти в торговых точках, расположенных в районе, где планируется рыбалка. Местные торговцы-эксперты учитывают специфику лова именно в этой местности, всегда проконсультируют и подскажут, какие именно снасти эффективны в это время.

Впрочем, не теряют своей актуальности и обычные гирлянды с кусочками зеленой губки или синтетики.

Считается, что рыбалка более результативна на смену воды, во время приливов. Важно помнить при этом, что в такие периоды возможны подвижки, а то и деформации льда, не стоит забывать об осторожности.

Научные наблюдения показывают, что зубатая корюшка (зубарь) нагуливается в море, в закрытых водоемах Сахалина не встречается. В Анивском заливе, на западном и восточном побережьях образовались разные группировки этой рыбы. Причем представители разных группировок могут существенно различаться по размерам. В Ногликском районе средняя длина тела корюшки 31 – 36 сантиметров, а на юге рыба мельче.

В феврале зубатка нагуливается в морском прибрежье. Лед привлекает ее тем, что под ним образуются скопления диатомовых водорослей и мелких ракообразных, ими она питается.

Помимо зубатой корюшки, в феврале и вплоть до конца марта на Тунайче активно ловят озерную форму тихоокеанской сельди, навагу, морскую малоротую корюшку.

В Тунайче, как показывают систематические исследования, происходит постепенное укрупнение этой рыбы, средний вес составляет триста пятьдесят граммов. Морскую малоротую корюшку, которую в народе еще называют тайфунчиком, ловить нужно в феврале, потому что в марте она покинет лагуны и уйдет в морское прибрежье.

В озерах и реках ближе к весне активизируются гидрологические процессы, начнется миграция разных видов рыб. В нижние участки рек переместятся южная мальма и кунджа. В малых реках Таранай, Ай, Лозовая, Мануй вниз скатится ручьевая мальма, в двух последних случаях – голец. В Тыми и Поронае, в реках северо-западной части острова начнут активничать щука, чебак, красноперка и кунджа, а в верхнем течении таких рек, как Сергеевка, Южная и Северная Хандаса, – ручьевая мальма.

Семен РЕЧКИН.