Звенящая пауза перед звездными стартами. Репортаж с высоты птичьего полета

– Внутренний страх перед высотой присутствует у всех – и у новичков, и у мастеров спорта. Другое дело, что опытный спортсмен умеет совладать с собой, справиться с эмоциями, сосредоточиться на правильной технике выполнения прыжка, быстро реагировать на происходящее, – Сергей Савельев, председатель федерации прыжков на лыжах с трамплина, с большим знанием дела рассказывает о нюансах любимого вида спорта и об устройстве предмета особой гордости – трамплинного комплекса «Высота» в Южно-Сахалинске. Лучшего экскурсовода, пожалуй, и не найти.

…Неподалеку на склоне видно движение. В гору поднимаются мальчишки и девчонки в красивой форме с лыжами. Слышны четкие, лаконичные тренерские команды, подростки их выполняют безоговорочно. Поднимаемся и мы. Знакомлюсь с обладателем зычного командирского голоса, это Александр Дмитриевич Койнов.

Тот самый Койнов, один из инициаторов и создателей сильной спортивной школы в Углегорском районе. Из-под его «крыла» вышли в большой свет такие яркие спортсмены, как Максим Колобов, бронзовый призер мира среди юниоров, победитель первенства России, бронзовый призер чемпионата России, мастера спорта Виктор Радкевич, Евгений Стефанов и другие спортивные звезды. В прошлом лыжник, Александр Дмитриевич готовит ребят по программе двоеборья. Сейчас передает опыт своему ученику Владу Мшенскому.

Что происходит на склоне? Группа начальной подготовки тренируется на трамплине мощностью 10 метров, отрабатывает стойку разгона, отталкивание и взлет. Полета здесь практически нет, зато есть не менее важный момент – приземление. Между прочим, хоть трамплин и небольшой, но технологии на нем применены все те же, самые современные, что и на других трамплинах, – синтетическое покрытие, увлажнение. Разгоняются спортсмены по железной колее с поливом. На этапе приземления использовано искусственное покрытие из зеленых щеток, а на самом финише площадка, усыпанная толстым слоем опилок.

К слову сказать, ребята из группы начальной подготовки, которым 10 – 15 лет, не просто тренируются, а готовятся в полном составе к серьезным выступлениям 3 июня на первенстве области.

Вообще здесь, на «Высоте», прямо физически ощущается волнительная звенящая пауза перед важными стартами. Можно видеть недавно прилетевших на Сахалин членов сборной страны.

Они выполняют тренировочные прыжки с самого большого трамплина-монстра К-70, высота которого 70 метров, а протяженность подъема на него под сотню метров.

Спортсмены, похоже, вообще не знают ни минуты покоя. Бегают кроссы, а 1 июня отправились в пеший поход по гористым окрестностям комплекса – поддерживают мышцы в тонусе с помощью шведской ходьбы с палками, а заодно наслаждаются ни с чем не сравнимыми видами островной природы.

– Вот наши достопримечательности, – продолжает экскурсию Сергей Савельев. – Взгляните: абсолютно новый 25-метровый трамплин, который презентуем на открытии соревнований. Подальше расположен 35-метровый, его планируем запустить нынешней осенью. Следом 50-метровый, он готов к работе, а в следующем году, если все пойдет по плану, начнется строительство еще одного красавца трамплина. В спортшколе все, от технического персонала до руководства, любят наш вид спорта и искренне радуются его развитию. Думаю, за прыжками большое будущее.

Так, за разговорами, мы поднимаемся на самый верх 70-метрового трамплина. Дух захватывает от высоты и открывающейся панорамы. Вот на западной стороне виден городской парк культуры и отдыха, колесо обозрения кажется таким маленьким! А посмотришь на восток – и вот он во всей красе пик Чехова с его характерной раздвоенной вершиной.

Мой гид предложил сделать селфи, сидя на «полке». Это такая простая и надежная конструкция в виде откидной металлической скамейки, которую используют на разных высотах для старта спортсменов. Устраиваюсь на этой полке на высоте примерно 165 метров над уровнем моря, стараюсь не смотреть вниз. Чувствую, что в принципе готов прокатиться. Но вовремя вспоминаю, что не взял с собой лыжи. Сергей Савельев улыбается:

– Сразу видно, наш человек!

Ярослав САФОНОВ.