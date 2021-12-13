Звезда Дальнего Востока. Фермер из Корсакова стала лауреатом премии

В рамках «Дней регионов Дальнего Востока в Москве» состоялась торжественная церемония награждения самого эффективного и оригинального проекта участника программы «Дальневосточный гектар».

На награду «Лучший гектар» премии «Звезда Дальнего Востока» было номинировано три реализованных и работающих проекта. Награды вручил кинодокументалист, режиссер, оператор и продюсер фильмов о дикой природе Дмитрий Шпиленок.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо было подготовить презентацию с описанием проекта, стадии реализации, а также представить перспективы развития.

На суд жюри, в состав которого вошли представители аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, минвостокразвития России, а также Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, поступили работы из всех 11 регионов Дальневосточного федерального округа.

Диплом финалиста конкурса получила Екатерина Трегубляк, развивающая птицеводческое хозяйство в Сахалинской области. Наработав опыт в крупных федеральных агрохолдингах, Екатерина переехала на Сахалин, взяла «дальневосточные гектары» и обустроила на них птицеферму. Уже сейчас ферма обеспечивает качественной продукцией магазины и фермерские рынки Корсакова. В планах Екатерины расширять производство и линейку продукции.

По словам вице-премьера – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, «премия «Звезда Дальнего Востока» – для активных людей», «для тех, кто развивает свою Родину, делает жизнь на Дальнем Востоке лучше. Конкурс – это еще одна возможность поощрить лучших и самых эффективных пользователей «дальневосточного гектара».

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