Звездопад для везунчиков. Любоваться фантастическим зрелищем островитянам могут помешать облачность и туманы

Астрономические службы заранее проинформировали о том, что жители северного полушария Земли смогут увидеть в августе космическое шоу – звездопад. В атмосфере планеты будут сгорать мелкие частицы из шлейфа кометы 109/Свифта-Туттля. Этот метеорный поток носит название Персеиды. Особенно активно метеоры сыпались на Землю в ночь на 13 августа с интенсивностью до 60 метеоров в час. Шоу небесных светил будет продолжаться вплоть до 20 августа.

Синоптики сахалинского управления Росгидромета сообщили, что в августе над Сахалином и Курилами редко бывает совершенно чистое, безоблачное небо. Поэтому наблюдать звездный дождь могут те, кому повезет. На восточном побережье Сахалина возможны туманы, наползающие со стороны моря, они также ограничат видимость.

Лучше всего рассматривать звездное небо на некотором отдалении от ярко освещенных городов и сел, чтобы не мешала искусственная подсветка.

Ребята из экологической организации «Родник» обычно ежегодно проводят астрономические наблюдения в рамках экологического лагеря. Руководитель «Родника» Александра Зацаринная сообщила, что смены в лагере уже завершились, а 12 августа 13 участников экспедиции отправились к острову Шикотан. Поэтому наблюдать звездный дождь, если повезет с погодой, экологи будут в полевых условиях уже на этом живописном острове.

Экспедиция планирует в сжатые сроки обойти весь Шикотан по периметру, при этом вести разнообразные наблюдения за природой.

– Обязательно проведем съемки фото и видео, смонтируем красивый клип и выложим его на нашем сайте, – говорит Александра Зацаринная.

Между тем астрономы отмечают, что в течение каждого года Земля неоднократно проходит через шлейфы частиц небесных тел. Заранее составляются «расписания» звездных дождей. Например, в нынешнем году следующий звездопад произойдет в середине осени, пик придется на вечер 7 октября. Это будет звездный привет от кометы 21P/Джакобини-Циннера. Интенсивность невелика, около 10 метеоров в час.

А самый мощный и эффектный звездопад ожидается незадолго до наступления Нового года. На 13 – 15 декабря придется пик активности метеорного потока Геминиды, образованного частицами астероида Фаэтон. Эффектная «бомбежка» атмосферы Земли будет происходить с интенсивностью до 120 метеоров в час!

Владимир СЛАВИН.