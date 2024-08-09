Звезды российского футбола встретились с участниками форума «ОстроVa» на Сахалине

Всероссийский молодёжный форум «ОстроVa» платформы Росмолодёжь.События стал площадкой не только для образования, дискуссий о карьере и творческих диалогов. С участниками встречаются известные спортсмены, которые ведут утренние зарядки, делятся историями успеха и проводят мастер-классы для юных спортсменов.

О здоровом образе жизни, регулярных тренировках и секретах выносливости островитянам и гостям региона рассказали титулованные атлеты. Обладатель кубка УЕФА Евгений Алдонин (ЦСКА) и двукратный чемпион России Руслан Пименов («Локомотив») провели мастер-класс для местных футболистов и встретились с жителями Южно-Сахалинска в Большом образовательном шатре, сообщила пресс-служба форума.

Евгений Алдонин, выступающий за легендарных «армейцев», является пятикратным победителем Кубка России, двукратным чемпионом России и трехкратным обладателем Суперкубка России. Игрок «железнодорожников» Руслан Пименов дважды становился чемпионом страны, а также выигрывал со своей командой Суперкубок России. Приезд на Сахалин звезд такого уровня стал большим событием как для начинающих футболистов, так и для тех, кто уже твердо решил связать свою дальнейшую жизнь и карьеру с этим видом спорта. Но в плотном графике чемпионов нашлось время и для участников форума «ОстроVa», и для жителей островной столицы.

Утро 4-го дня форума началось с зарядки возле стадиона «Спартак», которую Евгений Алдонин и Руслан Пименов провели для всех желающих участников «ОстроVов

Важной частью в программе визита Пименова и Алдонина в островной регион стала встреча в большом образовательном шатре на территории ККЗ «Октябрь». Пообщаться с известными нападающим и хавбеком смогли не только участники форума «ОстроVa», но и все желающие жители города. Футболисты ответили на десятки вопросов, а также сфотографировались с гостями и раздали автографы.

«Встреча с такими звездами всегда даёт положительный результат. Детям нужны кумиры, нужны люди, подающие пример. Профессиональный спорт — это вечная борьба, режим, тренировки, игры, разлука с семьёй. Нужно иметь большую силу воли. Когда мы общаемся с теми, кто достиг таких результатов, как Руслан и Евгений, то понимаем, что всё возможно, – поделился Иван Горшечников, тренер футбольной школы «Омега».

Завершением визита чемпионов стала тренировка, которую гости провели специально для юных футболистов. Звездные чемпионы показали ребятам, как играть в связке и с особой точностью пасовать мяч, как выполнять обводку и атаковать ворота соперника с особенно сложной для голкипера позиции. Но главное, о чем несколько раз титулованные спортсмены напомнили начинающим игрокам, – командный дух. Ведь именно слаженные действия 11 человек на поле приносят победу.

«Это одна из важных миссий для нас — популяризация футбола в стране. Я всегда рад пообщаться с мальчишками и девчонками, которые увлечены этим видом спорта. У нас есть опыт, и мы им охотно делимся с ребятами. Надеемся, что наш приезд оказался полезным для спортсменов и жителей города», — отметил Евгений Алдонин.