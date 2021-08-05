Звонкие струны и клавиши

В год своего 60-летия детская школа искусств г. Поронайска, где обучаются более 620 детей, получила замечательный подарок.

На днях в рамках национального проекта «Культура» она обрела новые музыкальные инструменты, световое и звуковое оборудование, а также все необходимое для художественных и хореографических классов. Школа пополнилась двумя концертными акустическими роялями, пианино, синтезатором. Так что детские пальчики, прикоснувшись к клавишам, почувствуют разницу между тем, что было, и тем, что теперь есть.

Юные музыканты, осваивающие игру на народных инструментах, будут заниматься на новых гитарах, баяне, двух фирменных германских аккордеонах. Отменного звучания флейты и скрипки позволят воспитанникам школы лучшим образом проявить свои способности не только в учебе, но и в выступлениях на фестивалях и конкурсах.

Директор школы Нина Николаева и весь педагогический коллектив рады юбилейному подарку. Как стало известно, на оснащение материально-технической базы этой ДШИ в рамках национального проекта «Культура» затрачено свыше 6163 тыс. рублей.

Елизавета ДЕЙНЕКО.