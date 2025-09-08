Звёзды эстрады стали украшением юбилейных торжеств

80-летие дальневосточной Победы запомнилось островитянам не только официальными торжествами, установкой памятников героям и реконструкцией боёв на Шумшу и Сахалине, но и яркими концертными программами.

Одну из них с участием звёзд эстрады, а также лучших творческих коллективов и солистов региона южносахалинцы и гости города посмотрели на площади Победы. Остальные земляки приобщились к этому событию в минувший выходной, посмотрев на Первом канале российского телевидения запись концерта под названием «Сахалин – земля героев». Он был организован при поддержке министерства культуры и Росконцерта.

Перед аудиторией в несколько тысяч слушателей выступили Шаман, Пелагея, Олег Газманов, Сергей Галанин, рок-группа «Земляне». Свою долю горячих аплодисментов получили и сахалинцы – заслуженный работник культуры, звукорежиссёр областной филармонии, композитор, аранжировщик, певец Георгий Зобов, известный бард Вениамин Ким, а также талантливые студенты музыкальной академии Ларисы Долиной.

У песен патриотического звучания есть особая эмоциональная и сплачивающая сила. И она ощущалась, когда артистам подпевал многотысячный хор слушателей. Когда в синих сумерках яркими искорками загорались и в такт музыке двигались огоньки фонариков.

В южно-сахалинском Доме культуры «Родина» благотворительный праздничный концерт дал наш земляк композитор и исполнитель Игорь Слуцкий. В его активе около 500 песен. Многие из них занимали верхние строчки отечественных хит-парадов и звучали в исполнении звёзд российской эстрады.

– В эту осень появиться на моём любимом острове Сахалин и петь для вас, быть может, лучшие свои композиции – это счастье, – признался Игорь.

На концерте прозвучали его известные песни, такие, как «За волю», «Рябина», «На юга-севера», «Белый пепел», «Калина красная», «Приходите в мой дом», «Держись, Алёша», «Сахалин», «Итуруп, Кунашир, Шикотан»… Исполнил Слуцкий и новые премьерные композиции: «Пламя», «Взрослая женщина», «Женщина любимая моя», «За 9-е число» и другие.

Композитор поделился планами по созданию собственного «Театра песни» с участием гитариста Сергея Калугина, клавишника и аранжировщика Вадима Полушкина.

Атмосфера концерта была искренней, душевной, доверительной. Игорь Слуцкий обращался к зрителям со словами: «родные, любимые…» и вёл речь о новых встречах на островной земле.

Ещё одной концертной площадкой областного центра стал стадион «Космос» городского парка культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина. Здесь с праздничным благотворительным концертом выступила не имеющая аналогов в мире и России арт-группа «Хор Турецкого».

Сахалинцы убедились: профессионалам такого уровня с диапазоном голосов в 4,5 октавы (от самого низкого баса-профундо до ультра-высокого мужского сопрано) подвластны произведения разных жанров, стилей и любой степени сложности, причём даже на разных иностранных языках. Пятнадцать лет назад в состав хора Турецкого влился женский коллектив SOPRANО, его солистки обладают не менее уникальными вокальными данными. Исполнительскому мастерству такого творческого союза слушатели устраивали овации.

Вот уже десять лет народный артист России Михаил Турецкий со своими вокалистами ведёт проект «Песни Победы», исполняя произведения военных лет и современные композиции пат­риотического звучания. В год 70-летия Великой Победы на Поклонной горе в Москве (это была точка старта проекта) на концерте хора Турецкого побывало 150 тысяч слушателей. С той поры арт-группа выступила не только во многих городах России, но и странах мира. При поддержке президентского фонда культурных инициатив проект приобрёл характер культурного марафона.

В год 80-летия Победы над японскими милитаристами и окончания Второй мировой войны администрация областного центра во главе с мэром Сергеем Надсадиным пригласила прославленный коллектив на Сахалин. И артисты охотно приняли предложение. Они исполнили лучшие легендарные песни о войне, Родине, любви и, конечно, о мире.

– Мы должны сохранить наш хрупкий мир для потомков, как бы ни старались супостаты держаться до последнего, – сказал Михаил Турецкий, объявляя культовую песню трёх поколений «Белла чао» с её ключевыми строками: «За свободу родного края мы будем драться до конца». В таком же контексте новый смысл обрела и старинная, насчитывающая полтора века русская песня «Дубинушка» с её припевом: «Эй, ухнем…».

– В самом этом словосочетании заложено невероятное усилие, невероятная воля русского характера к победе. Нам надо ещё раз победить, – отметил маэстро.

Много замечательных песен прозвучало в тот вечер на стадионе «Космос». Жемчужиной концертной программы стало написанное два века назад классическое произведение Александра Алябьева «Соловей» в фантастически запредельном исполнении заслуженного артиста России Михаила Кузнецова (мужское сопрано). Ему рукоплескали слушатели в десятках стран мира. Вот и восхищённые сахалинцы не поскупились на овации.

В заключительной части программы прозвучали легендарная «Катюша», «День Победы», «Ну что тебе сказать про Сахалин?». Профессионалам высокого класса охотно подпевали зрители.

– Ваш город заряжен на успех, – отметил Михаил Турецкий. – Здесь есть энергия созидания. Мы восхищаемся достижениями Южно-Сахалинска. Приезжая сюда, видим, как он растёт, как меняется его структура, дороги, благоустройство, создаётся красота. Вам не всё равно, где и как будут жить ваши дети. Спасибо, что не уезжаете с острова. Вы настоящие герои нашего времени, труженики, низкий поклон за вашу работу.

Сказал маэстро и о том, что пришло время развиваться и показывать миру, что мы – лучшая страна, что у нас нет другой Родины. Пожелав счастья островитянам, он поблагодарил администрацию города, мэра Сергея Надсадина и АО «Гидрострой» за счастливую возможность встретиться со зрителями на открытой площадке.

Людмила Степанец.