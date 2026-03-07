Звёзды лыжных гонок провели автограф-сессию для сахалинцев

На лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» прошла автограф-сессия с известными российскими лыжниками. Чемпионы и призёры Олимпийских игр, мира и России — Александр Большунов, Денис Спицов и Алексей Червоткин — встретились с болельщиками и поделились своими впечатлениями об островной земле.

На встречу с лучшими лыжниками страны приехали не только сахалинцы, но и гости из других регионов, стремившиеся увидеть своих кумиров. Спортсмены с удовольствием раздавали автографы и общались с болельщиками.

— Мы специально приехали с материка, чтобы попасть на чемпионат России по лыжным гонкам! Здесь такая атмосфера, всё просто потрясающе! Мы давно болеем лыжными гонками, а Александр Большунов – наш герой, и возможность лично встретиться с ним — это нечто особенное, — поделился эмоциями один из гостей мероприятия Сергей Гриднев из Новокузнецка.

Самих участников автограф-сессии ожидает финальный день соревнований 8 марта, где им предстоит преодолеть 50 километров свободным стилем. Начало соревнований в 16:00, сообщила пресс-служба минспорта области.