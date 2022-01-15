В Южно-Сахалинске доктора приезжали к пациентам на снегоходах

Помогали медработникам местные турфирмы.

Из-за огромного количества выпавшего в эти дни снега по улицам и дворам Южно-Сахалинска невозможно было передвигаться ни пешком, ни на машине.

Сотрудники туристической компании «Сах Экстрим» на сутки сменили род деятельности и вместо проката квадроциклов и снегоходов развозили медицинских работников.

— Сегодня ветер стих, но снега очень много. В некоторых местах сугробы выше человеческого роста. На машине «скорой помощи» проехать можно не везде , но и оставлять больных без врачей тоже нельзя. Поэтому мы с ребятами решили помочь нашим медикам, — рассказал руководитель компании Евгений Сафронов.

Сахалинцам свойственно чувство взаимопомощи, и это особо проявляется вот в таких чрезвычайных ситуациях.

Туристическая компания «Ёжик-тур» тоже откликнулась на призыв коллег поучаствовать в этой благородной акции.

— У нашей фирмы нет снегоходов, только квадроциклы. Горячим питанием накормить тоже не можем. Но зато мы знаем цены на бензин и помогали деньгами на приобретение топлива для техники.

Вообще же мы всегда стараемся помочь попавшим в беду, участвуем в поиске пропавших детей – поделилась Ольга Ежова, руководитель туристической компании «Ёжик-тур».

Напомним, что метель началась 12 января. В четверг, 13 января, из-за усиления ветра школьники перешли на дистанционное обучение, многие сахалинцы не пошли на работу и с 19 часов было приостановлено автобусное движение. Синоптики сообщили, что 16 и 17 января ожидается еще один циклон. Он будет не такой сильный и направится сразу в Тихий океан.

Дарина Деревягина.