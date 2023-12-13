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ЗДОРОВЬЕ

Главврач областного онкодиспансера отправлен в отставку

ЮБИЛЕЙ «СОВЕТСКОГО САХАЛИНА»

Какие наши годы!

Курьер

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ЮБИЛЕЙ «СОВЕТСКОГО САХАЛИНА»

Поздравление врио губернатора Сахалинской области В. И. Лимаренко с 94-летием газеты...

ЮБИЛЕЙ «СОВЕТСКОГО САХАЛИНА»

Уважаемые журналисты и читатели «Советского Сахалина»!

НОВОСТИ

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО...

НОВОСТИ

Почти 350 миллиардов рублей привлекла Сахалинская область из федерального бюджета и...

Лента событий

Тосю отселили

Лента событий

Председатель Сахалинской Общественной палаты прокомментировал решение Президента РФ

НОВОСТИ

В Корсаковском районе ищут утонувшего рыбака

Лента событий

В селе Костромское развернулась настоящая операция по спасению голштинов с заброшенной...

«Воспетые острова»

Из Одессы на Сахалин

Русские песни конца XIX – начала ХХ веков с упоминанием о Сахалине единичны. Они сохранились только потому, что упоминались в литературе и журналистике. Так, благодаря...

В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

АКЦЕНТ

Просто фронтовой доктор. Сахалинец практически с нуля обустроил госпиталь вблизи передовой в зоне СВО

Профессия у 59-летнего жителя Углегорска Сергея Соколовского самая мирная – он провизор, окончил фармацевтический институт в Томске и занимается лекарствами. Но  у него есть ещё и военно-учётная специальность, полученная в вузе,...

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Имя им – Победители

Общество

В совете ветеранов пополнение

Региональный совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов пополнился новыми людьми. В их числе председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Дети войны» Тамара Федотова, председатель...

Выбираем профессию офицера Вооружённых Сил РФ

Высшие военные учебные заведения министерства обороны РФ ведут набор граждан для обучения курсантов по более чем 200 специальностям. В качестве кандидатов для поступления в высшие...

Сахалинец взял бронзу всероссийских соревнований по биатлону

Сахалинский спортсмен Андрей Панин стал обладателем бронзовой награды всероссийских соревнований по биатлону среди юношей и девушек 17 - 18 лет «Кубок Урала» в Екатеринбурге. В...

На штанге – 30 медалей

Всероссийские соревнования по тяжёлой атлетике «Кубок Дальнего Востока» прошли в Холмске. Сахалинская область впервые принимала состязания по этому виду спорта такого масштаба, сообщила пресс-служба...

 

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