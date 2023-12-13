Главврач областного онкодиспансера отправлен в отставку

Профессия у 59-летнего жителя Углегорска Сергея Соколовского самая мирная – он провизор, окончил фармацевтический институт в Томске и занимается лекарствами. Но у него есть ещё и военно-учётная специальность, полученная в вузе,...
Региональный совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов пополнился новыми людьми.
В их числе председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Дети войны» Тамара Федотова, председатель...
Всероссийские соревнования по тяжёлой атлетике «Кубок Дальнего Востока» прошли в Холмске. Сахалинская область впервые принимала состязания по этому виду спорта такого масштаба, сообщила пресс-служба...