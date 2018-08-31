Когда заседатели плачут. Дело случая
Когда-то я в течение полутора десятка лет исполняла обязанности народного заседателя в Сахалинском областном суде, где рассматривались уголовные дела в основном по тяжким преступлениям. Работа эта была мне интересна. Она не...
Новости
ПРОБЛЕМА? ПРОБЛЕМА!
Лента событий
Метр строим, два в уме. Рост цен затормозил, но не остановил строительство жилья на...
По весне оживает не только природа, но и строительная отрасль. Пробуждается желание строить быстро, качественно, много. Выполнять работы по благоустройству территорий. И сдавать объекты...
Сын Отечества. Уникальная судьба уникального человека
Александр Матвеевич Самарин – коренной сахалинец. Ему 98-й год. Родился 15 августа 1923 года в селе Дербинское Тымовского района. Биография этой многодетной семьи –...
«Милость и истина» Ивана Ювачева. Литературное краеведение
Имя сахалинского политкаторжанина Ивана Ювачева обессмертил, прежде всего, Антон Чехов в книге «Остров Сахалин». Но и личные воспоминания самого каторжанина «Восемь лет на Сахалине»...
Великан над городом Не одно десятилетие самая высокая каланча Сахалина охраняла областной центр от...
Во времена, когда еще не строили высотки и не была развита телефонная связь, над населенными пунктами возвышались пожарные вышки. Возводились они в комплексе с...