Хроника 1952. (По страницам «Советского Сахалина»)

19 сентября
- В нашей тайге произрастает ценный каучуконосный кустарник – бересклет. Лесхозы области начали сбор семян этой культуры. Повсеместно ведётся заготовка семян ясеня маньчжурского, клёна, лиственницы и в отдельных лесхозах ели и пихты. Для восстановления лесных богатств Сахалина бригады сборщиков должны заготовить 1399 кг различных семян, в том числе около 600 кг – хвойных пород.
- Весной с севера острова в Анивский район переселили партию соболей. Сейчас приморская краевая контора «Заготживсырьё» завершает отлов вблизи Владивостока 50 пар ондатр, которых намечено расселить неподалёку от реки Тымь на территории Славского сельсовета Кировского района. Здесь обследованы два озера, где и поселятся ценные пушные зверьки.
20 сентября
- В Южно-Сахалинском молочно-овощном совхозе осенью будет заложен фруктовый сад. 2 га займёт ягодник. Для него совхоз приобретает на Холмской плодово-ягодной станции 120 тыс. усов высокоурожайных сортов земляники. Совхоз закупает также 300 двухлетних саженцев яблонь мичуринских и местных сортов.
23 сентября
- Почётное звание «Лучший забойщик Советского Союза» присвоено забойщику шахты «Долинская» Николаю Андреевичу Храмову, добившемуся среднемесячной выработки 507 т. Квартальный план горняк выполнил на 156%.
(Продолжение следует).