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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Слесаря-оператора второго участка нефтепромысла «Эхаби» Александра Яковлевича Сосина нефтяники Охи знают как неутомимого труженика-новатора. Оборудование он держит в отличном состоянии. НА СНИМКЕ: на переднем плане А. Я. Сосин на участке станков-качалок. Фото Григория СОКОЛОВА.

25 ноября

  • Анивский хлебокомбинат получил электростанцию мощностью 63 кВт. С её пуском все трудоёмкие процессы в хлебопечении будут механизированы. Аналогичные электростанции работают на корсаковском и южно-сахалинских хлебозаводах № 1 и № 2.
  • ВЦСПС и министерство промышленности продовольственных товаров СССР подвели итоги социалистического соревнования за третий квартал. За достижение высоких показателей первая всесоюзная премия и переходящий красный вымпел присуждены коллективу среднего рыболовного траулера Невельской базы морского лова (капитан т. Тимошенко).
  • Доярка сельскохозяйственной артели «Рассвет» Поронайского района за 10 месяцев надоила от каждой фуражной коровы почти по 2 тыс. литров молока, значительно перевыполнив план. А колхозник Пугачёв от каждой свиноматки получил и сохранил по 22 поросёнка. Труд передовиков высоко оплачивается артелью. Каждому начислена дополнительная оплата.

(Продолжение следует).

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