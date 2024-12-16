Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

25 ноября
- Анивский хлебокомбинат получил электростанцию мощностью 63 кВт. С её пуском все трудоёмкие процессы в хлебопечении будут механизированы. Аналогичные электростанции работают на корсаковском и южно-сахалинских хлебозаводах № 1 и № 2.
- ВЦСПС и министерство промышленности продовольственных товаров СССР подвели итоги социалистического соревнования за третий квартал. За достижение высоких показателей первая всесоюзная премия и переходящий красный вымпел присуждены коллективу среднего рыболовного траулера Невельской базы морского лова (капитан т. Тимошенко).
- Доярка сельскохозяйственной артели «Рассвет» Поронайского района за 10 месяцев надоила от каждой фуражной коровы почти по 2 тыс. литров молока, значительно перевыполнив план. А колхозник Пугачёв от каждой свиноматки получил и сохранил по 22 поросёнка. Труд передовиков высоко оплачивается артелью. Каждому начислена дополнительная оплата.
(Продолжение следует).