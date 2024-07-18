«Почувствуй любовь огромного мира»

Мир больше, чем тебе кажется. К этой мысли дочь военнослужащего Жанна Прохорихина пришла не априори. Родившись в чешском городе Крнов, она с родителями переезжала то в Калининград, то в Забайкалье, то в Северную Осетию и Тюмень. Последний город отец-офицер выбрал для семьи после службы, здесь же занялся любимым музыкальным творчеством.

У Жанны оно тоже проявлено с детства: училась играть на пианино, в пятнадцать лет сочинила первую песню. И с тех пор словно музыкальную шкатулку открыла: стала на свои тексты сочинять песни в разных жанрах. Есть среди них и лирические (о любви), и патриотические, и в стиле рок, и шансон.

Прохорихина не только автор, но и исполнитель собственных сочинений. И в этом свой плюс: каким она создала песенный образ, таким и доносит его до слушателей. Жанна выступала в рок-группе «Нева». Следом за дебютным альбомом «Мысли» выпустила и другие диски.

С переездом в Москву открылись новые возможности для творчества. Авторские песни Прохорихиной зазвучали на радио «Шансон», клипы демонстрировались на телеканалах. Один из них в номинации «О чём поёт страна» собрал наибольшее число зрительских голосов. Фестивали, конкурсы, концерты… За минувшее десятилетие их было много.

Жанна гордится тем, что в 2013-м выступала с певцом Вилли Токаревым. Памятным стал для неё и декабрь 2019-го. Тогда в Кремле накануне Нового года показывали «Зимнюю сказку для взрослых» с участием Александра Розенбаума, Михаила Шуфутинского, Вики Цыгановой, Сергея Трофимова и других звёзд эстрады. Вот в такой «компании» Жанна Прохорихина спела свою песню «Женщины все королевы».

Была она и в гостях у телеведущего Андрея Малахова на программе «Песни от всей души». Так Жанна укрепилась в мысли, что «птица счастья вовсе не против поклевать зёрна с её руки»…

В 2017 году Прохорихина почти месяц провела на Кунашире, Итурупе и Шикотане и подарила военнослужащим и гражданскому населению этих островов двенадцать сольных благотворительных концертов. В той поездке она написала песню «Мир больше, чем тебе кажется», с которой мы сегодня знакомим наших читателей.

Клип, снятый на Курильских островах, передаёт слушателям доброе и светлое мироощущение автора. И, судя по видеоряду, название этой песни они с радостью превратили в слоган, который и скандировали вместе с Жанной.

Людмила Степанец.