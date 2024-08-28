Сахалинская область получила первую в истории Национальную премию за развитие комфортной городской среды

Лауреатами и победителями в 18 номинациях стали лучшие управленческие команды страны по повышению качества городской среды, вовлечению жителей в городские проекты, информационное сопровождение, развитие малых городов и исторических поселений.

Сахалинская область была признана победителем в номинации «Лучшая информационная кампания региона по освещению федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Церемония награждения прошла 25 августа в Калуге.

– Премия проводится впервые и охватывает широкий круг участников. Она призвана отметить заслуги всех людей, которые вносят свой вклад в развитие городской среды: команд регионов, экспертов, отраслевых организаций, а также волонтеров. Ими проделана огромная работа. За каждым реализованным проектом стоит большая команда, которая делает нашу страну и жизнь наших граждан лучше, – отметил глава Минстроя России Ирек Файзуллин, приветствуя участников Национальной премии.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко уделяет большое внимание комплексному благоустройству городов и сел. Каждый год не только с помощью федерального финансирования, но и регионального появляются новые парки, скверы, набережные, зоны отдыха. Во всех районах приводят в порядок дворовые территории и многоквартирные дома.

В рамках федерального проекта на Сахалине и Курилах в этом году завершается благоустройство 21 общественного пространства. К примеру, в Южно-Сахалинске уже сделали первый этап по реконструкции набережной реки Рогатки и приступили ко второму. Завершить его планируют в этом году ко Дню города. В будущем сезоне проектом предусмотрено строительство велопешеходного моста в районе улицы Комсомольской.

В этом году Сахалинская область стала одним из наиболее активных регионов России на Всероссийском голосовании. С 15 марта по 30 апреля в нем приняли участие свыше 72 тысяч островитян – это на 18 тысяч больше, чем в прошлом году. Благодаря активности жителей три муниципальных образования набрали свыше 180% и получили возможность благоустроить по две территории. За все время реализации проекта на Сахалине Курилах преобразили почти 160 общественных пространств.

– С каждым годом в Сахалинской области количество участников рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства неуклонно растет. Люди верят в проект – они видят реальные изменения, города меняются, приобретают новый облик. С другой стороны, важно заблаговременно и широко информировать граждан о сроках и возможностях голосования, о новых проектах благоустройства, чтобы каждый житель мог воспользоваться возможностью повлиять на изменения в своем населенном пункте, – отметила директор департамента информационной политики правительства области Наталья Девятайкина.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который реализуется по инициативе Президента Владимира Путина, не имеет аналогов в мире. В его реализации участвуют около 5,5 тысяч муниципальных образований в 88 субъектах страны.