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В Южно-Сахалинске пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

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12 апреля с 10 до 17 часов в Южно-Сахалинске в учебном центре «Активное образование» (улица Ленина, 234 Б) пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

В областном центре, как и во всех муниципалитетах региона, запланированы мастер-классы и тренинги по развитию карьеры, обучающие занятия для начинающих предпринимателей и семинары по вопросам трудовых отношений, профориентационные мероприятия.

Специалисты кадрового центра будут давать консультации о возможностях бесплатного обучения и актуальных услугах службы занятости.

На площадках ярмарки жители встретятся с представителями работодателей и смогут задать вопросы об условиях труда или уровне заработной платы, пройти собеседование и трудоустроиться на новое место работы. Работодатели, в свою очередь, презентуют свои компании и найдут новых работников.

В прошлом году региональный этап ярмарки собрал свыше двух тысяч посетителей, 119 островных работодателей представили свободные рабочие места на 28 площадках ярмарки трудоустройства, 164 человека нашли работу. В этом году в региональном этапе ярмарки примут участие 107 работодателей островного региона.

Всероссийская ярмарка трудоустройства – федеральный проект, объединяющий соискателей и работодателей по всей стране. Она пройдет во всех регионах России в два этапа – региональный, который запланирован на 12 апреля и федеральный – он состоится 28 июня.

Основная цель ярмарки трудоустройства – быстрый подбор работы, знакомство с профессиями и планирование карьеры. На ярмарке, наряду с вакансиями, представлены все возможности современных кадровых центров «Работа России», сообщает пресс-служба регионального правительства.

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