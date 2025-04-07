Весна напоминает о себе автомобилистам – из-за повышения температур на проезжие части начинают сходить массы снега и грязи

В Невельском районе освободили дорогу от завала из снега и грязи. Фото предоставлено министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

Один такой случай зафиксирован в Невельском районе, на западном побережье Сахалина: там на региональной автодороге

Невельск – Томари– аэропорт Шахтерск, вблизи села Ясноморского с крутого склона обрушилась снежная масса с грязью.

Частично было парализовано движение, сообщили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Оперативные службы без промедления расчистили завал, автомобили могут ехать без ограничений.

Похожий случай зафиксирован в другой части западного побережья Сахалина, в Углегорском районе. Там водители наблюдают регулярное падение камней на дорогу Углегорск – Бошняково с подходящего близко обрыва. Это может создать нешуточную опасность  на непростом участке.

Антон СМОЛЯКОВ.

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