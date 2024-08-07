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В Приморье разбился частный самолёт с двумя авиапутешественниками на борту

Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова. Фотография перед вылетом в Приморье. Скриншот из видео Телеграм-канала «Крылья Сахалина».

Бизнесмены из Омска совершали большое дальневосточное турне и после визита с Камчатки  на Сахалин направлялись на посадочную площадку в Приморском крае.

Легкомоторное двухместное воздушное судно Bristell NG с регистрационным номером RGRA-5500G благополучно преодолело Татарский пролив, двигалось дальше к пункту назначения – посадочной площадке «Новороссия», но, когда находилось примерно в тридцати километрах от неё, внезапно пропало с радаров. Это произошло 6 августа в четвёртом часу дня по местному времени, ориентиром для поисковиков стала гора Лысая.

Схема посадочной площадки “Новороссия” в Приморском крае, до которой немного не дотянул самолёт. Фото: сайт Федерации авиации общего назначения России.

Многочасовые поиски в конце концов привели к результату: установлено точное место происшествия, обнаружены обломки самолёта и останки погибших. Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Дальневосточная транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полётов,  будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету, авианавигационного обеспечения полётов, а также осуществлению аварийно-спасательной операции.

Одна из версий причин авиакатастрофы – сплошная облачность в горной местности, не позволившая пилоту оценить близость препятствия.

Место, где произошла авиакатастрофа. Фото: Телеграм-канал “Дальневосточная транспортная прокуратура”.

Об ухудшении погоды было известно перед полётом, но путешественники не отказались от планов продолжать воздушное турне: дома ждали дела. В лётной среде в таких случаях говорят: чем больше опыт, тем более притуплено чувство опасности.

Капитан воздушного судна – опытный  пилот Сергей Фёдоров.  По некоторым источникам, это заслуженный лётчик РФ, в недалёком прошлом начальник управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС в звании генерал-майора. В СМИ и соцсетях не могут прийти к общему мнению, этот ли человек разбился в самолёте или же его однофамилец.

Молодая спутница  Фёдорова – Алёна в октябре прошлого года стала курсанткой в авиационном учебно-методическом центре «Сибирская авиабаза» по программе подготовки частных пилотов на лёгких воздушных судах.  Первый самостоятельный учебный полёт совершила в марте.

Оба занимались в Омске бизнесом: у Фёдорова сеть компаний по логистике и грузоперевозкам, несколько СТО, у Калагуровой два магазина женской одежды. Девушка входила в шорт-лист из 55 претендентов на победу в региональной премии «Предприниматель города».

Сахалинцы радушно приняли гостей на площадке «Пушистый» Корсаковского района, заправили топливом. Сергей Фёдоров очень хорошо отозвался об аэродроме  и его «взлётке», отдал должное региональным властям, которые уделяют много внимания развитию малой авиации.

Путешественники получили приглашение поучаствовать в фестивале «Крылья Сахалина» в следующем году. А затем благополучно взлетели и отправились в путь. Как оказалось, в последний…

Олег Романов.

Справка

Самолёт Bristell NG-5 чешского производства. Мощность его двигателя – 100 лошадиных сил. Максимальный взлётный вес – 600 кг, максимальная скорость в зависимости от модификации – 250 километров в час, а крейсерская – 210. Практический потолок высоты – 4500 м. Наибольшая дальность полёта – 1800 км, время полета – до 10 часов.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

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