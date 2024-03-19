«РВК-Сахалин» объясняет, что и почему нельзя выбрасывать в канализацию

В городской системе водоотведения Южно-Сахалинска — 30 объектов и 240 километров канализационных сетей. Только с начала года специалисты «РВК-Сахалин» устранили около 500 засоров канализации, которых можно было избежать, если бы горожане не приравнивали ее к мусорному ведру.

«РВК-Сахалин» напоминает правила, от которых зависит не только бесперебойная работа системы водоотведения Южно-Сахалинска, но и комфорт в домах самих горожан. Компания составила список запрещенных к утилизации в канализацию предметов, и объяснила, почему их нужно выбрасывать только в мусорное ведро.

Супы и другие остатки еды. Дело в том, что находящийся в продуктах жир при соприкосновении с холодной водой образует нерастворимый комок, который со временем превращается в пробку внутри трубы. Строительный мусор — гипс, цемент и прочие растворы, используемые при ремонте. При контакте с водой они сначала образуют густую массу, а затем затвердевают и образуют непроходимые пробки. Детские подгузники, ватные палочки, средства гигиены. Все они прекрасно впитывают воду, а значит, увеличиваются в размерах. Например, суперабсорбент, использующийся в подгузниках (мелкие прозрачные гранулы, напоминающие в сухом виде сахар, при намокании превращающиеся в гель), способен впитывать объем влаги в 30 раз превышающий его собственный! Наполнители для туалетов животных.Также многократно увеличиваются в размерах при увлажнении. Итог – непроходимость труб. Влажные салфетки, ткань, медицинские маски и перчатки. Все эти предметы не растворяются в воде. А при контакте с жиром и другими нецелевыми продуктами в канализации превращаются в блокирующий поток воды комок. Косметика и медикаменты. Это продукция химической промышленности. При контакте с водой и другими веществами, проходящими по канализации, могут привести к самым неожиданным последствиям для труб и запорной арматуры.

Справка о компании

Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 650 млн кубометров воды и принимают на очистку 600 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 21,8 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.

Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 241,730 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2023 гг. на природоохранную деятельность направлено более 5,818 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.