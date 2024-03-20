Сахалинские власти намерены запустить пассажирские авиарейсы из Южно-Сахалинска на Парамушир

Осенью прошлого года на остров Парамушир впервые прибыл пассажирский самолет. До недавнего времени сообщение между этим островом и Большой землей обеспечивали только вертолеты и морские суда, которые сильно зависят от погоды. АН-38 прилетел в Северо-Курильск из Петропавловска-Камчатского. Но летать на Курилы с Сахалина через Камчатку – не ближний путь.

Сахалинские власти намерены обеспечить авиационное сообщение из Южно-Сахалинска на Парамушир напрямую.

Грунтовая взлетно-посадочная полоса на летном поле острова способна принимать самолеты вместимостью до 19 пассажиров. Такие воздушные машины есть в парке дальневосточной авиакомпании «Аврора». Для приема более вместимых самолетов длину полосы на курильском острове следует увеличить, по оценкам экспертов, как минимум на 700 метров.

Эта тему обсудили на совещании в региональном правительстве, которое провел председатель правительства Алексей Белик.