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Сахалинские власти намерены запустить пассажирские авиарейсы из Южно-Сахалинска на Парамушир

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Осенью прошлого года на остров Парамушир впервые прибыл пассажирский самолет. До недавнего времени сообщение между этим островом и Большой землей обеспечивали только вертолеты и морские суда, которые сильно зависят от погоды.  АН-38 прилетел в Северо-Курильск из Петропавловска-Камчатского.  Но летать на Курилы с Сахалина   через Камчатку – не ближний путь.

Сахалинские власти намерены обеспечить  авиационное сообщение из Южно-Сахалинска на Парамушир напрямую.

Грунтовая взлетно-посадочная полоса на летном поле острова способна принимать самолеты вместимостью до 19 пассажиров. Такие воздушные машины есть в парке дальневосточной авиакомпании «Аврора». Для приема более вместимых  самолетов длину полосы на курильском острове следует увеличить, по оценкам экспертов,  как минимум на 700 метров.

Эта тему обсудили  на совещании в региональном правительстве, которое провел председатель правительства Алексей Белик.

— Запуск этого рейса – важный шаг для создания прямого авиасообщения между Сахалином и Парамуширом. Нынешняя транспортная схема сдерживает развитие экономики муниципального образования, создает неудобства для населения. В частности, жителям Северных Курил сложно попасть в Южно-Сахалинск, чтобы пройти обследование или получить лечение в областных медицинских учреждениях, — прокомментировал позицию правительства Белик.

— Для решения этой проблемы необходимо обеспечить возможность принимать в Северо-Курильске самолеты большей вместимости. Поэтому по поручению губернатора Валерия Лимаренко мы прорабатываем вопрос о выделении финансирования на проектирование второго этапа строительства здесь взлетно-посадочной полосы.

 

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