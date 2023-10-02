Сахалинские таланты на сцене. Воспитанники музыкальной академии Ларисы Долиной впервые провели отчетный концерт

Он прошел в кинотеатре «Октябрь». На сцену вышли ученики народной артистки и показали навыки пения а капелла и под аккомпанемент. Помогали им в этом Южно-сахалинский симфонический оркестр и хор сахалинской филармонии «El Canto». За дирижерским пультом стоял выдающийся российский тромбонист, наставник музыкальной академии Сергей Долженков.

Впервые на отчётных концертах в регионах помимо известных произведений представили написанные сахалинскими композиторами и поэтами.

Программа концерта получилась разнообразной. Более 20 песен прозвучало со сцены. Самым младшим артистам всего 12 и 15 лет. Полина Малышева, Марина Киселёва и Александра Конищева исполнили известную французскую песню «C’est si bon». Фурор произвел Вячеслав Брой с композицией «Нокрюрн» Арно Бабаджаняна и Роберта Рождественского. Конечно же, не обошлось и без дуэтов народной артистки с учениками. С Алексеем Солдатовым Лариса Долина исполнила песню «Жить» и с Дарьей Смирновой – «Молчи».

На сцену вышла и внучка народной артистки – Александра. В этот день девочке исполнилось 12 лет. Свой праздник она решила провести в компании сахалинцев. Юная артистка вместе Василисой Кожемякиной исполнили песню «Маме», которую для Ларисы Долиной написал Леонид Агутин.

Помимо учеников академии перед сахалинцами выступили и их наставники. Многие из них до этого обучались у Ларисы Долиной в Московском государственном институте культуры, а теперь сами учат начинающих исполнителей.

Народная артистка на концерте продолжала обучение. Каждого выступающего, который так и старался быстрей сбежать со сцены, она учила правильной принимать аплодисменты.

Музыкальная академия Ларисы Долиной открылась в островном регионе в марте по предложению губернатора Валерия Лимаренко. За короткое время начинающие артисты подготовились и успешно выступили на церемониях форума «Острова» и дали отчетный концерт. На первом прослушивании из 67 претендентов отобрали всего 21.

Академия стремится подготовить универсальных артистов. За два года обучения артисты осваивают программу, которая рассчитана на четыре. Здесь изучают хоровое пение, актерское мастерство, сценическую речь, классическую и современную хореографию, фристайл, джазовую стилистику. К тому же, работу с учениками академии ведет вокальный психолог. Не каждый может превозмогать боязнь сцены. Поэтому их учат справляться с волнением до того, как выйти к зрителям.

Директор по развитию музыкальной академии Влада Муравьева отметила, что обучение на Сахалине отличается своей экосистемой. При поддержке губернатора удалось собрать достойную команду местных специалистов, которые обучают студентов и помогают с вопросами организации и постановки шоу. Начинающие артисты регулярно выступают на различных мероприятия и записывают демоверсии песен.

В музыкальной академии Ларисы Долиной уже состоялось прослушивание на второй поток обучения. Подали свои заявки уже 40 человек. Сейчас формируются две группы. Начиная с этого момента сахалинский филиал стал первым, где будут обучать подростков в возрасте 14-17 лет.

Анастасия КАРАМУШКИНА.