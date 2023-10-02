Выбор Выборга. Отпускные заметки

– А в этом доме жил Витус Беринг со своей супругой Анне Каролине Пюльзе. Отсюда офицер русского флота отправлялся в Первую, а позже – и во Вторую Камчатскую экспедиции, – услышав такие слова, присоединяюсь к группе гостей Выборга, что находится в Ленинградской области, и рассказу Евгении Протасовой о знаменитых жителях города.

Шаг за шагом проходим по вековым булыжникам городских улиц, первые из которых были построены ещё в конце XIII столетия. Здесь каждое из зданий – первозданная страница русской и (шире) европейской истории. Уже не первый год, рассказывая студентам-филологам о героях Шекспира, Сервантеса или Рабле, представляю их в пространстве Выборга. Замок, крепости, ров, городская площадь, часовая башня, церкви. Настоящий город-музей!

А ещё между Выборгом и Сахалином есть связь не только в лице Беринга, бороздившего просторы Дальнего Востока и упокоившегося на одном из Командорских островов.

Под Выборгом родился первый начальник Сахалина Андрей Иванович Гинце. За четыре года службы на каторге Гинце зарекомендовал себя суровым человеком. О его деятельности Чехов писал в «Острове Сахалине». В честь начальника село Белое Тымовского района с начала своего возникновения называлось Андрее-Ивановским. В 1888 году Гинце из-за болезни жены ушёл в отставку и вернулся к себе на родину – в Выборг.

Бывал здесь и король репортажей Влас Дорошевич. В 1903 году на основе газетных публикаций появилась его книга «Сахалин (каторга)», а через три года репортер в своей причудливой манере весело рассказал об июльской поездке к водопаду Иматру: железнодорожный маршрут путешествия пролегал через Выборг. Сегодня поездка от Сахалина до этого города по автодорогам займёт более десяти тысяч километров.

Мой выбор Выборга неслучаен. Моя подруга Евгения Протасова родилась на Сахалине, работала радиожурналистом, вела программу «Сахалинский меридиан», позже руководила информационным агентством «Острова». Уже более десяти лет она с семьей живёт далеко от острова. А историю Выборга знает, по моему мнению, на уровне самых искушённых экскурсоводов Ленинградской области.

Совсем недавно Евгения освоила новую и современную профессию, стала записывать увлекательные аудио-монологи (или подкасты), их в интернете можно найти по названию «Электричка в Выборг». Сама Евгения свой подкаст о Выборге называет сериалом, в котором уже около 20 историй. А ещё она нередко показывает гостям города достопримечательности Выборга.

Так было и в один из выходных дней августа, когда я, приехав сюда на фестиваль «Российское кино – прогноз на завтра», после встречи с корейскими кинематографистами присоединилась к группе туристов, сопровождаемых Евгенией. И нисколько не пожалела: оказалось, что такая экскурсия имеет ещё и дальневосточные остановки.

В конце такого путешествия слышу приятные отзывы и благодарность Евгении за интересно проведенный день. Экскурсия началась утром, когда в город приехал очередной скоростной поезд из Петербурга, и закончилась вечером. У гостей Выборга остаётся время поужинать в любом из уютных кафе или самостоятельно прогуляться от знаменитого замка до вокзала.

Оставшуюся часть вечера провожу с подругой, а на следующий день уезжаю на электричке в Петербург, обдумывая, каким будет путешествие с Сахалина в Выборг в следующий раз.

Елена Иконникова, профессор СахГУ.