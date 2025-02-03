15 лет назад в новогоднюю ночь мощный циклон и снежные лавины унесли жизни железнодорожников

Тогда огромные массы снега сошли на пути, на несколько дней парализовав движение поездов. Под завалами погибло два человека. Природная стихия бывает неукротимой и ей сложно противостоять.

Первый звонок

На календаре был последний день 2009 года. В ту ночь массы снега не только засыпали рельсы между Заозёрной и Пугачёво на протяжении 50 метров, но и перевернули работающую там на очистке технику. То, что тогда происходило, хорошо помнят южносахалинцы – бульдозерист Илья Непоп и крановщик Юрий Марченко, работники восстановительного поезда Сахалинской железной дороги (так в то время называлась островная магистраль). Они и сейчас работают на железной дороге.

Тогда ещё никто не ведал, что перевёрнутая лавиной техника – только первый звонок начавшегося циклона.

Поначалу казалось, что чего-то необычного не предвидится: привычная работа – поднять снесённый тепловоз и снегоочиститель, вспоминают участники тех событий.

Первыми к месту происшествия приехали железнодорожники из поронайского восстановительного поезда. Южносахалинцы прибыли на перегон к вечеру 31 декабря. Всех собрали по тревоге – и тех, кто был на смене, и тех, кто отдыхал.

– Я опоздал к отправлению 31 декабря, – вспоминает Илья Непоп. – Вместе с другим коллегой поехали на его машине, но до перегона так и не добрались – в Макаровском районе основательно замело, дороги видно не было. Мы повернули назад и вернулись уже на другом поезде, который отправили на подмогу. Если бы пробовали пробиваться сами – засели бы в дороге основательно. Потом я уже узнал, как в Макаровском районе на несколько суток или больше «запечатало» автотранспорт.

Лавина атаковала внезапно

С одной стороны засыпанного перегона были крутые сопки, с другой – автодорога и море. Снега навалило много, погода портилась прямо на глазах. Южносахалинские железнодорожники решили не ждать до следующего, новогоднего утра и приступили к работе сразу. Со стороны моря и сопок поставили мощные прожекторы – световые башни. Приехавшие раньше коллеги из Поронайска успели убрать одну секцию сваленного тепловоза. Дальше нужно было переместить подальше от рельсов вторую его секцию, а также снегоочиститель. Чтобы снова пустить поезда.

Железнодорожники из областного центра оттащили в сторону переднюю часть секции. Предстояло сделать то же самое с противоположной стороны. Тогда упавшая секция тепловоза уже не мешала бы движению. Часы показывали, что до Нового 2010 года остаётся два часа.

Никто не ожидал, что сойдёт лавина. Она обрушилась на то место, где находился локомотив.

Удар, как вспоминает Юрий Марченко, был приличным – возле сопки снесло метров на 10 световую башню! Стоявший рядом пустой бульдозер буквально прикопало. Зато за ним смогли укрыться находившиеся рядом люди.

А вот Юрию и его коллеге Александру Малощуку повезло меньше – они оба находились рядом с лежащей на земле секцией тепловоза и готовились зацепить её, чтобы краном оттащить в сторону.

– Я был на ней и помогал цеплять трос, а Саша стоял на земле, – вспоминает Юрий. – Лавина снесла меня моментально. Малощука она присыпала хоть и сильно, но не с головой. Ну а я оказался полностью под снегом. Только нога торчала. Наверное, испугаться не успел, так всё стремительно было. Да и молод я был. Находился под лавиной я минут 10 самое большое. Снег плотный – не пошевелиться. Чуть-чуть рукой отодвинул снег возле головы чтобы дышать можно было. И тут мне кто-то наступил на голову. И даже не понял, что прошёл по человеку, снег то плотный. Тогда на какое-то мгновение стало страшно. Но меня обнаружили – потому что увидели мою торчащую ногу.

Как потом оказалось, Александр Малощук, быстро откопавшись, пошёл освобождать из снежного завала Юрия – он успел заметить, куда его снесло.

Когда все немного пришли в себя, провели проверку – все ли на месте. Не отзывались, руководитель работ, заместитель начальника Сахалинской железной дороги Николай Хренов, и электрик Александр Шевченко. Руководителя попробовали вызвать по рации, которая у него была с собой, но безрезультатно. Сотовая связь тогда на том участке не брала.

Однако железнодорожники помнили, где он мог находиться в момент схода лавины. Там и начали копать. Из плена его освободили минут через 20. Чувствовал он себя неважно, и вскоре его отправили на ближайший фельдшерский пункт.

Все решали минуты

А где мог быть другой работник восстановительного поезда, не знал никто. Но направление поисков определили по световой башне со стороны моря – на ней перегорела лампа, и кто-то вспомнил, что Александр Шевченко собирался пойти её заменить незадолго до схода лавины. Следовательно, двигаться он мог вдоль состава восстановительного поезда со стороны моря. И наверняка далеко уйти не мог. В месте, где его могло присыпать, стали рыть шурфы на всю высоту завалов. Она достигала трёх метров.

К поискам южносахалинца присоединились железнодорожники из Поронайска. К ним прислали подкрепление, но работы по очистке путей отложили. Не могла ведь техника перемещаться по тем местам, где мог лежать попавший в беду человек.

Потом, уже в первые часы 2010 года с сопки сошла вторая лавина. Она была мощнее предыдущей, вспоминают железнодорожники. Под неё попало сразу пять человек. В их числе снова был Александр Малощук. И снова смог выбраться сам. Ещё один работник тоже выбрался самостоятельно, одного откопали. А двое отсутствовали. Это были поронайцы из прибывшего подкрепления – дорожный мастер Александр Санги, и монтёр Александр Новоселов. Дорожного мастера в момент схода второй лавины также никто не видел. И поэтому было непонятно – в каком месте он может находиться.

Весь день 1 января прошёл безрезультатно. Старались вырыть побольше шурфов – чтобы к лежащим под снегом людям хотя бы поступал воздух. Ветер и сильная метель не утихали, снега становилось больше.

Все искренне обрадовались, когда нашелся Александр Новосёлов – он смог откопаться сам. Оказалось, его отбросило лавиной под тележку железнодорожного крана. Снег там был не таким плотным. Помогло еще и то, что механизмы крана работали не переставая, и монтёр рыл ход, ориентируясь на эти звуки.

1 января на перегон уже отправили подкрепление – дополнительный рабочий поезд из Южно-Сахалинска. На нём приехал и Илья Непоп. Он вспоминает, что в первые минуты не узнал свой бульдозер – обрушившаяся лавина выдавила стёкла в кабине. Вместе с железнодорожниками выехала поисковая группа спасателей с собаками и техникой. Но циклон еще свирепствовал, и поезд шел с очень маленькой скоростью.

Работы остановили из-за угрозы новых сходов лавин до 3 января.

Когда из Южно-Сахалинска прибыл дополнительный поезд, погода стала немного улучшаться. 3 января собака спасателей МЧС нашла тело Александра Санги. Завалы оказались слишком глубокими. Это и затруднило вызволение из плена. А вечером следующего дня нашли Александра Шевченко. Он лежал лицом вниз и в руках сжимал лампу, которую нес к осветительной башне…

Илья и Юрий говорят – видеть это было тяжело. Судьбу коллеги решили какие-то минуты, а может и секунды. От лавины парень находился дальше всех, его закрывал состав. Но снежная масса настигла, когда он был в проёме между двумя платформами. Выйди электрик чуть раньше…

Потом Александра отвезли к родителям в Шахтёрск и там похоронили.

Цена риска видится на расстоянии

Движение на островной магистрали возобновили 3 января. Все восстановительные работы на перегоне завершили на следующий день. Все, кто работал в этой нештатной ситуации, получили поощрения. А потом начались серьёзные разбирательства.

Одной из причин произошедшего назвали отсутствие службы, которая занималась бы защитой от лавин и предупреждением об опасности их схода. Раньше такое подразделение на Сахалинской железной дороге было. Проводило спуски лавин на опасных участках, строило защитные сооружения. Не все знают, что одним из авторов методических рекомендаций по защите островной железной дороги от снега был Анатолий Васильев, ставший в 90-е годы её руководителем.

В период кризиса снеголавинная служба Сахалинской железной дороги фактически перестала существовать. К моменту той аварии на перегоне сахалинская магистраль готовилась войти в состав Дальневосточной железной дороги. Как обычно, воссоздавать упразднённое подразделение в период реорганизации посчитали лишним…

Но происшествие между Пугачёво и Заозёрной заставило навёрстывать упущенное более быстрыми темпами. Снеголавинное подразделение восстановили к осени 2010 года.

Его возглавил Сергей Чеботарёв, ныне пенсионер. Он с благодарностью вспоминает снеголавинщиков Сахалингидромета и сотрудников лаборатории лавинных и селевых процессов сахалинского филиала Дальневосточного геологического института во главе с Юрием Генсиоровским. Многие их рекомендации легли в основу проектов по установке современных защитных сооружений от лавин. Учёные вместе с метеорологами научили железнодорожников многим практическим навыкам. С 2010 года начали устанавливать ограждения на том злополучном участке между Заозёрной и Пугачёво. В течение нескольких лет там на склонах сопок появилось инженерное сооружение общей длиной 1400 метров. Подобная защита появилась на западном берегу Сахалина – там тоже немало потенциально опасных мест.

– Я думаю, будь у нас специалисты, трагедии могло и не быть, – говорит Сергей Чеботарёв. – Они могли бы, основываясь на метеоданных выдать рекомендацию остановить движение по дороге. Не нужно было бы посылать технику на расчистку пока сохранялась непогода и лавинная опасность. Похожая ситуация была на недействующей ныне станции Перевал (старая ветка из Южно-Сахалинска в Холмск) в 1958 году, 16 января. Опасность не оценили, железнодорожники поехали расчищать пути возле станции, недалеко от тоннеля. Их накрыло мощной лавиной. Дежурная вызвала подмогу. Пока ехали на помощь из Южно-Сахалинска, люди под снежными завалами погибли. Потом, в 60-е годы пытались бороться с лавинами обстреливая склоны из миномётов. Но через некоторое время отказались – некоторые снаряды не разрываясь, падали на пути вместе со снегом…

С 2010 года снеголавинщики основательно обезопасили проблемные участки железной дороги. Их на острове в общей сложности 36 км на обоих побережьях. Западное в этом плане сложнее восточного. Сергей Чеботарёв до сих пор вспоминает участок возле Невельска – там зима теплее, снег тает раньше, вероятность схода лавин выше. После обследований и рекомендаций науки там поставили снегоудерживающие и снегозадерживающие заборы.

Немало пришлось поработать на участках от Горнозаводска до Байково, от Ясноморского до Симаково. Эти места задавали нестандартные задачки, приходилось искать нестандартные решения. Они были верными – число происшествий, где лавины повреждали пути, и накрывали людей, стало намного меньше.

Со временем сама снеголавинная защита шагнула далеко вперёд. Для предупреждения об опасности, составления прогнозов сейчас используются цифровые технологии, беспилотники. Хорошие контакты налажены с нашими метеорологами и научными учреждениями.

– Главное – никогда не забывать, что Сахалин – место уникальное, а потому лавиноопасным может стать даже тот участок дороги, который лет 20 не внушал тревоги, – отмечает Сергей Чеботарёв. – Достаточно сказать, что на всей сети РЖД больше трети лавиноопасных участков находится именно на нашем острове.

Антон СМОЛЯКОВ.

Фото из личного архива Ильи Непоп.

Справка

По всей сети РЖД в стране в общей сложности 100 км лавиноопасных участков.

Из них 68 – на Дальнем Востоке

Из этих 68 км – 32 км – на участке от Комсомольска-на-Амуре до Совгавани (Хабаровский край), остальные 36 км приходятся на Сахалин.

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