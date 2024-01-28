Архивная лента. 1969 год — циклон на Сахалине

Январская непогода, за три дня засыпавшая глубокими снегами Сахалин, побудила любознательных островитян обратиться к архивным материалам «Советского Сахалина» в поисках метеорологических аналогов прошедшего циклона. Выяснилось, что подписчики нашего издания сохранили и разместили в социальных сетях публикации о борьбе со снежными заносами в 1970-е и 1990-е годы.

Летопись региона, которую из десятилетия в десятилетие пишут журналисты «Советского Сахалина», и в этом случае сослужила добрую службу, оказалась востребованной. Безусловно, интересно совершить экскурс в прошлое, увидеть, как тогда мобилизовывались силы на ликвидацию снежных заносов. Как приказ для всех звучали слова с первой полосы газеты: «Сегодня и завтра все на расчистку улиц, дорог, территорий предприятий, населённых пунктов!».

Вот, например, что писал «Советский Сахалин» 8 февраля 1969 года.

Вчера улицы и площади городов были ареной настоящего сражения. Ураган унесся на север, оставив на улицах огромные сугробы, повредив линию электропередачи, нарушив автотранспортное и железнодорожное сообщение. Но в этой сложной обстановке ни на минуту не прекращалась борьба с разбушевавшейся стихией. По улицам города непрерывно двигались вездеходы и мощные бульдозеры, помогая людям добраться до работы. В магазины регулярно подвозились хлеб и продукты.

Вся техника брошена на расчистку наиболее важных участков города – территорий теплоэлектроцентрали, хлебокомбината. В самый разгар метели железнодорожники доставили на ТЭЦ несколько вагонов с углём. И в середине дня теплоэлектроцентраль снова дала воду в отопительную систему. К концу дня во многих районах города зажглись лампочки, начали работать почти все магазины.

Южносахалинцы по призыву городского комитета партии и горисполкома вышли на улицы города. Они расчищали подъезды к учреждениям, больницам, магазинам, домам, территорию своих предприятий. Непрерывно один за другим ходили бульдозеры, пробивая дорогу, сгребая снег.

В эти дни сахалинцы проявляют высокую сознательность, организованность. Люди работают самоотверженно, с полной отдачей сил, показывая примеры героизма.

Особенно тяжело приходится электрикам. Сильный ветер нарушил линию электропередачи ГРЭС – Южно-Сахалинск. Областной центр остался без света, остановились котельные, водопровод. Но к концу дня в четверг, когда ещё не кончилась пурга, город получил свет.

Сейчас пока трудно назвать имена тех, кто в самый разгар бурана восстанавливал линию, ещё трудно выяснить точно, какие беды принесла метель энергетикам. В управлении «Сахэнерго» нам сказали, например, что возле ГРЭС ветер сорвал изоляторы, оборвал высоковольтную линию. Это случилось в самый разгар бурана. При таком ветре группа работников ГРЭС сумела исправить повреждения.

…Больше суток пришлось пробиваться до Углезаводской подстанции группе работников Южных электрических сетей. Они добрались туда лишь в четверг к обеду. Исправили повреждение, и подстанция стала принимать энергию с ГРЭС.

Много теплых слов могут сказать южносахалинцы старшему мастеру головных сооружений управления водопроводно-канального хозяйства Н. А. Факееву и слесарю Н. Г. Колосову. Утром в четверг они отправились пешком на Березовую рощу, что в районе улицы Крайней (здесь находится куст скважин), расчищали территорию, и как только была дана электроэнергия, запустили все шесть скважин. А они снабжают водой значительную часть города. Вчера к концу дня были запущены почти все скважины.

…Ни на минуту не прекращалась уборка снега в аэропорту. На лётное поле вы­шли люди, вся снегоочистительная техника, имеющаяся в распоряжении авиаторов: роторы, бульдозеры, скреперы. А снегу, действительно, много: поле покрыто слоем, высота которого достигает двух метров.

– Погода лётная, – говорит заместитель командира авиаподразделения Безукладников. – Заканчиваем расчистку посадочных площадок, готовы принять первые самолёты.

Настоящее сражение развернулось на железной дороге. Железнодорож­ни­ки во всеоружии встретили метель.

Все поезда, находившиеся в пути, в сопровождении снегоочистителей дошли до крупных станций, где для пассажиров было организовано питание, помощь. Снегоочистители, уборочные машины двинулись по самым ответственным участкам: на Холмск, Долинск, Победино. Около 40 различных машин пробивают поездам путь сквозь толщу снега, на некоторых участках 4-метровую. На очистку станций и станционных путей вышло больше полутора тысяч путейцев. По центральной железнодорожной магистрали вновь открылось движение.

Сахалинцы выстояли. Но предстоит ещё немало работы, чтобы ликвидировать последствия урагана.