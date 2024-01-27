За отстрел стада оленей браконьеры получили срок. Их колония исправит

История с жестоким истреблением целого стада краснокнижных оленей подошла к логическому завершению: четырём браконьерам вынесен обвинительный приговор.

Есть повод освежить в памяти события февраля прошлого года, о которых достаточно подробно сообщал «Советский Сахалин». Собственно, именно газета первой отреагировала на опубликованное ночью 24 февраля в соцсети шокирующее видео.

– Куда ни поедешь, везде кровь, – комментировал очевидец. – Видно, загоняли табун, таскали животных тросом, подранка догнали и тоже убили…

В Охинском районе в верховье реки Дуна, в восьми километрах на восток от берега реки, лесничие, проводившие плановые учётные работы, натк­нулись на кровавые следы браконьерской расправы над северными оленями. Следователи в дальнейшем насчитали останки не менее 26 оленей. Отрубленные головы, другие части тела, а также не успевшие появиться на свет оленята – ведь в общем числе погибло не менее 12 беременных самок… Жуткая картина.

Редакция «Советского Сахалина» проверила видео на достоверность. По обращению газеты 25 февраля региональное управление следкома возбудило уголовное дело, к месту происшествия отправились сотрудники следственного управления СК РФ, полиции и прокуратуры. Зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил депутатский запрос руководителю СК Александру Бастрыкину, который взял расследование под свой контроль.

Что установили следствие и суд? В период с 18 по 23 февраля прошлого года четыре сахалинца, двое из Охинского и двое из Углегорского районов, на участке местности в районе реки Дуна Охинского района устроили незаконную охоту, которая полностью запрещена, на северных оленей, занесённых в Красную книгу Сахалинской области. Браконьеры в этом случае использовали снегоходы и огнестрельное оружие.

Государству причинён ущерб на общую сумму более 4,7 миллиона рублей. Браконьеры признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ – незаконная охота группой лиц. Уголовное дело расследовано первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК РФ.

«Советский Сахалин» по горячим следам сообщал, что один из ныне осуждённых – 42-летний охинец, прежде не раз попадавший в поле зрения правоохранительных органов, второй – 43-летний индивидуальный предприниматель, уроженец Углегорского района, прописанный на материке. При обыске следователи изъяли у них более 10 снегоходов, сани-волокуши, оружие и боеприпасы. В гаражных боксах, ангарах, контейнерах и других помещениях обнаружены тайники и холодильные установки, в которых находились мешки с тушами оленей и другими биоресурсами. Два других участника преступления тоже сахалинцы.

Приговором Охинского городского суда виновным назначены наказания: одному – 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении; второму – 1 год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении; третьему – 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении; четвёртому – 6 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, все четверо лишены права заниматься деятельностью, связанной с добычей охотничьих ресурсов, хранением и ношением охотничьего, пневматического, огнестрельного оружия на срок 2 года после отбытия основного наказания. Приговор в законную силу не вступил.

Новость вызвала неоднозначную оценку сахалинцев в соцсетях. Многие расценили приговор как чересчур мягкий.

С такой позицией не согласен наш постоянный консультант Андрей Здориков, посвятивший многие годы жизни охотничьему хозяйству региона, ныне председательствующий в общественном совете регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства, член совета сахалинского отделения Русского географического общества, биолог-охотовед:

– Считаю приговор справедливым. Нужно учесть, что все четверо с самого начала признали вину, активно сотрудничали со следствием, а также пусть и в несколько этапов, но возместили нанесённый государству ущерб. Такое поведение обязательно учитывается при вынесении приговора, является смягчающим обстоятельством.

В данном случае важен воспитательный и профилактический эффект. В районах области проживает немало любителей поохотиться таким же образом. В браконьерской среде информация распространяется быстро, теперь пусть хорошо подумают, прежде чем устраивать подобные сафари. За 35 лет моей работы в охотничьем хозяйстве области таких браконьерских групп было задержано больше десятка, все получили заслуженные наказания.

Владимир СЕРГЕЕВ.

К СЛОВУ

Часть 2 статьи 258 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание от штрафа в размере от полумиллиона до 1 миллиона рублей и вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.