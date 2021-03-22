Белый клык с чипом в ухе. Беспризорные собаки становятся для островитян настоящей проблемой

Два вопиющих случая произошло на днях в области. В Шахтерске стая бездомных собак загрызла случайного пса прямо на глазах у прохожих. А в Южно-Сахалинске пара собак, оставленных хозяином без присмотра, за какие-нибудь полчаса успела искусать двух подростков. Ситуации, вроде бы, разные, но суть одна: проблема содержания «братьев наших меньших» начинает выходить из-под контроля.

В приют транзитом

Сразу же после того, как стая собак принародно загрызла своего хвостатого соплеменника, в Углегорске было проведено экстренное совещание по решению проблемы безнадзорных животных. Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке глава местной администрации Сергей Дорощук.

«На территории Углегорского района нет приюта, чтобы обеспечить домом всех брошенных животных, — пишет чиновник. — В январе-феврале 2021 года администрацией были проведены запросы на оказание подобных услуг, однако торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия участников. На данный момент есть договоренность с индивидуальным предпринимателем на отлов животных. Завтра подписываем договора с ним и с приютом Южно-Сахалинска…»

Судя по дате размещения записи в сети, на сегодняшнее число договоры должны быть уже подписаны. Предстоит довольно хлопотная работа по отлову бродячих собак на территории Углегорского городского округа. При этом необходимо будет вести видеозапись процесса отлова беспризорных четвероногих, согласно требованиям Федерального закона № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Пойманных шариков отвезут в Южно-Сахалинск и сдадут в приют. Там их подкормят, стерилизуют, а заодно уж и вставят в ухо чип с уникальным идентификационным номером. Это чтобы издалека было видно: собака стерилизована, привита от бешенства и обработана специальной жидкостью от паразитов.

Дальнейшая судьба беспризорного животного прописана в ст. 16 все того же закона № 498-ФЗ. Собаку полагается содержать в приюте либо до наступления ее естественной смерти, либо до возврата в прежние места обитания, либо до передачи новому владельцу. Поскольку определить армию беспризорных собак на пожизненный государственный кошт для бюджета накладно, а желающих взять таких животных на воспитание считанные единицы, бездомных псов после стерилизации и санобработки вернут в места их прежнего обитания. И будут они там бегать, с зелеными чипами в ушах, пока не надоест. Ловить таких животных и вторично отправлять в приют запрещено законом.

Кто будет кормить собак, возвращенных в прежние места обитания, где они будут жить, а главное, насколько стая голодных животных может быть опасна для окружающих, остается за кадром. Зато нас всячески пытаются убедить, что государство поступает с бродячими животными исключительно гуманно. То есть не стреляет собак по ночам, как это делалось еще в прошлом веке, а вполне цивилизованно ловит их и развозит по приютам для санобработки и стерилизации.

Без пакета и совка

Бездомных животных, конечно, жаль. Однако не настолько, чтобы забыть о ценности человеческой жизни и здоровья. Гораздо больше эмоций вызывает случай с подростками из Южно-Сахалинска, на которых средь бела дня напали домашние собаки.

Как такое может быть в принципе? А вот так и может: из-за повсеместной уверенности владельцев четвероногих в том, что «моя собачка добрая и в жизни никого не укусит».

Вероятно, эта уверенность передалась и государству, разрешившему выводить собак на прогулку без намордников. Исключение сделано лишь для потенциально опасных пород. Это питбуль, мастиф, волкособ и так далее, всего 12 пород клыкастых, отличающихся повышенной агрессивностью.

Кстати, выгул собак, согласно закону № 498-ФЗ, разрешается в специально отведенных для этого местах. А где именно — определяют органы местного самоуправления. На сегодняшний день точно известно об одной такой площадке, размещенной на территории городского парка имени Юрия Гагарина. Однако у владельцев собак это место особым расположением не пользуется. Во-первых, далеко, а во-вторых, у нас к собакам отношение лояльное, не хуже чем в Углегорске. Так для чего идти искать специальную площадку, когда можно просто пройти вечерком с собакой по улице? Причем даже не обязательно вести ее на коротком поводке, поскольку все равно замечание на этот счет не сделают.

Интересно и то, что, хотя по закону владелец собаки обязан «обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования», делают это практически единицы. Иначе бы по весне, с началом таяния снега, улицы областного центра не являли бы в полной красе жителям и гостям города эти самые «продукты жизнедеятельности».

Почему так мало у нас законопослушных владельцев собак? В том числе и потому, что на федеральном уровне ответственность за незаконный выгул собак в общественных местах не установлена. Есть лишь региональные постановления, предусматривающие штрафы, — например, в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и еще в нескольких регионах. В Южно-Сахалинске же правила содержания домашних животных регламентируют лишь общие принципы содержания собак и кошек, без какой-либо конкретики и уж тем более денежных сумм. Так что даже и захочешь, а с нарушителя штраф не возьмешь.

А мы еще удивляемся, почему у нас выгуливают четвероногих по улицам без пакета и совка. Кстати, выгуливать собак родители часто поручают своим детям, а с них какой спрос? Да и много ли найдется подростков, готовых прилюдно убирать за своим питомцем?

Опять же, отправился подросток гулять с домашним питомцем. Хорошо, если на поводке собачка декоративной породы. А если это хаски? Хватит ли сил у подростка удержать ее в случае нападения на прохожего или на другую собаку?

Вот так и живем: пока гром не грянет, никто не перекрестится. Такой уж наш традиционный российский менталитет.

Сколько их?..

Предлагая решить «собачий вопрос» в рамках ныне действующего законодательства, государство особо подчеркивает необходимость ответственного обращения с животными. Широко пропагандируется гуманность идеи создания приютов и обеспечения безнадзорных животных возможностью доживать свой век в естественных условиях. При этом вопрос о необходимости борьбы с причинами собачьего бродяжничества как бы сам собой отодвигается на задний план.

Между тем система отлова животных с последующей стерилизацией и вакцинацией в принципе не способна решить проблему безопасности населения. Поймать бродячего пса, повесить ему на ухо чип и снова выгнать на улицу — что это? Верх гуманизма? Или все-таки популизм на государственном уровне, цель которого — закрыть неудобный вопрос, не решив его и на треть?

На днях в некоторых местных СМИ прошла информация о том, что после стерилизации часть собак покидают приют недолеченными. Весьма похоже на правду, если иметь в виду, сколько бродячих животных развелось на Сахалине. А количество мест ограничено. Поэтому главным показателем эффективности работы приютов становится скорость обработки поступающего контингента. Быстро собаку приняли, быстро ее обработали — и тут же отвезли в места постоянного обитания. Кто следующий?

Озабоченное ростом числа беспризорных особей региональное правительство планирует уже на следующий год построить пять межмуниципальных приютов.

Примерная стоимость каждого — 40 – 45 млн руб. Но вот вопрос: решит ли это проблему бродячих собак? Весьма маловероятно. Потому что количество бездомных четвероногих растет гораздо быстрее, чем их отлавливают для стерилизации.

Четвероногий денег стоит

Решить «собачий вопрос» кардинально попытались авторы законопроекта, внесенного в середине марта 2021 года на рассмотрение в Госдуму. В частности, было предложено разрешить органам государственной власти на местах осуществлять собственное регулирование численности животных в приютах. А для этого пункт, запрещающий умерщвление животных в приютах, кроме специально оговоренных случаев, предлагался в следующей редакции: «Процедура регулирования численности животных без владельцев, решение по которой принято органом государственной власти субъекта Российской Федерации, производится специалистами в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть».

Реакция на документ оказалась легко прогнозируемой. Отрицательные отзывы на документ поступили от депутатов Госдумы, свое возмущение в печати высказали заведующие приютами, активисты общественных организаций, лидеры волонтерских движений и т.д. Законопроект пришлось срочно отозвать на доработку.

Пока авторы законопроекта раздумывают над новой редакций документа, быть может, есть смысл подойти к решению проблемы беспризорных животных с другой стороны? И предложить широкой общественности ряд законодательных мер, направленных не на борьбу с бездомными собаками, а на исполнение обязанностей по содержанию животных их владельцами?

Решил, например, гражданин завести себе четвероногого друга — пожалуйста, заводи. Но обязательно зарегистрируй его в государственной ветеринарной службе, а также в налоговой инспекции. И не забывай про налоги.

Скончался пес по старости — не забудь взять справку от ветеринара. Надоела собака и ты сдал ее в приют? Опять же, справку возьми из приюта. Но сначала подробно объясни, по какой такой причине ты решил от собаки отказаться. И не забудь уплатить крупный штраф, если ты отказался от четвероногого, скажем, менее чем через год после того, как взял его в дом. А как еще по-другому цивилизованно научить владельца ответственности за того, кого он решил приручить?

Сергей ЧЕВГУН.

P. S. На днях проблему беспризорных собак обсуждали в областной думе. Мнения были самые разные: кто-то предлагал умерщвлять животных, а кто-то — штрафовать хозяев, одни депутаты не возражали бы против уголовного преследования владельцев собак за нанесенные укусы, а другие хотели бы, чтобы хозяин собаки нес ответственность только за то, что его пес оказался на улице без сопровождающего.

Впрочем, никаких практических результатов на заседании достигнуто не было. Вдоволь наговорившись на злободневную тему, депутатский корпус перешел к следующему вопросу. Так что предложение о депутатской инициативе по внесению дополнений в закон № 498-ФЗ остается открытым. Равно как и проблема с беспризорными собаками на территории островного региона.