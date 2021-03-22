От Маньчжурии до Сахалина. Выставка о боевом пути мотострелковой бригады

В областном краеведческом музее открыта выставка, посвященная 39-й отдельной мотострелковой бригаде. Она была сформирована 1 декабря 2009 года в Южно-Сахалинске на базе 33-й мотострелковой дивизии, бывшей 342-й стрелковой дивизии, прошедшей славный боевой путь.

Днем образования 33-й мотострелковой дивизии стало 1 декабря 1944 года. Тогда в пос. Моховая Падь Амурской области на базе 258-й и 259-й отдельных стрелковых бригад началось формирование 342-й стрелковой дивизии. Цель – подготовка к разгрому японской Квантунской армии в Маньчжурии.

16 августа 1945 года 342-я стрелковая дивизия в составе 87-го стрелкового корпуса 2-й армии 1-го Дальневосточного фронта перешла в наступление на Маданьдзянском направлении и вела бои во втором эшелоне.

29 августа 1945-го 342-я стрелковая дивизия морем была переброшена на юг Сахалина и выполняла задачи по его освобождению.

В 1945 году 342-я стрелковая дивизия переименована в 56-ю стрелковую (с апреля 1957-го – мотострелковую) дивизию.

В 1964 году 56-я мотострелковая переименована в 33-ю мотострелковую дивизию.

В 1968-м соединение награждено орденом Боевого Красного Знамени.

На выставке размещены карта боев дивизии в Маньчжурии, схема дальнейшего пути на Сахалин.

На стендах представлено оружие: трехлинейная снайперская винтовка Мосина образца 1939 г., самозарядный пистолет ТТ (Тульский Токарева) образца 1933 г., трехлинейный револьвер системы «Наган» образца 1895 г.

Более современное оружие и снаряжение – автоматы, пулеметы, гранаты, противогазы, штурмовые щиты, защитные шлемы, бронежилеты – посетители увидят на плакатах, с описанием и тактико-техническими характеристиками.

Их дополняют манекены современного мотопехотинца в защитной амуниции и с оружием, разведчика в зимнем обмундировании, водолаза.

Другие плакаты знакомят с приемами обезоруживания противника при рукопашном бое, с правилами стрельбы из пистолета ПМ.

Будет интересно посмотреть, какие были погоны личного состава Красной Армии, Советской Армии и Военно-Морского Флота, а также какие теперь воинские звания в Вооруженных Силах России.

Выставка дополнена информацией о танковом биатлоне на Армейских Играх. Танковые экипажи 39-й отдельной мотострелковой бригады участвовали в окружных и международных состязаниях и занимали призовые места. Что подтверждают кубки и дипломы. Более того, в зале на большом экране демонстрируется видеозапись соревнований танкистов на Армейских Играх 2019 года. Очень увлекательное зрелище.

Людмила БЕРКОВИЧ.